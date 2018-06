Una empresa sospitosa de corrupció subministrarà els uniformes de la Policia Local d'Elx

L'Ajuntament d'Elx va donar llum verda la passada setmana a la contractació dels uniformes de la Policia Local. Un procediment que mancaria de major anàlisi si no fóra perquè una de les empreses adjudicatàries, Manufacturados Redován S. L., és la mateixa que és investigada per la justícia i la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional pel presumpte frau en la compra de vestits a Santa Pola.

Per aquesta causa van ser detinguts i posats en llibertat amb càrrecs fa just un any els membres d'una família, el pare, els fills i la dona d'un d'ells. Tots pertanyen al conglomerat de Almacenes Riera, S. L. que controla el subministrament d'uniformes de la policia municipal de part de la província d'Alacant.

En aquesta operació de la Policia Nacional també van ser detinguts, entre uns altres, l'exregidor de Seguretat Ciutadana Antonio Pérez Hortes i el cap de la Policia Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, de qui s'investiga si podria haver-se emportat comissions per la compra per part del consistori, pel que sembla de manera ingent i innecessària, d'uniformes de la Policia Local i de Protecció Civil. Per tot això està imputat per prevaricació, frau, malversació de cabals públics i falsedat documental.

Tots aquests presumptes fets delictius (als quals cal sumar hores extres dels agents que es cobraven malgrat no realitzar-se) van ocórrer mentre Zaragoza estava en la prefectura de la Policia de la vila marinera i un altre Zaragoza, el seu germà Miguel, com a alcalde del Partit Popular de la localitat entre 2003 i 2015.

Ara, quan està el tercer germà d'una família d'onze, César Zaragoza, com a cap de la Policia Local d'Elx, el consistori ha adjudicat a l'empresa investigada part dels set lots que ha tret a concurs públic per a vestir els agents. Segons fonts municipals, Manufacturados Redovan S. L. ha resultat ser la guanyadora de tres d'ells per un import total de 77.900 euros. En concret, es farà càrrec de la roba (59.000 euros), els pantalons (9.700 euros) i el calçat de seguretat (9.200).

Per a aquest concurs general obert s'han presentat unes altres quatre empreses mitjançant la fórmula de concurrència per lots i per competència. D'aquesta forma, El Corte Inglés s'ha fet amb el calçat de la Policia d'Elx per un import de 12.500 euros.

“Incòmoda”

Preguntada a la tinent alcalde de Contractació de l'Ajuntament d'Elx, la socialista Ana Arabid, reconeix que no s'ha sentit “còmoda” amb aquest procés de licitació pública. “La veritat és que no m'ha fet molta gràcia que aquesta empresa haja resultat guanyadora”, afegeix. “He preguntat i repreguntat als tècnics municipals si tot estava correcte i m'han assegurat que sí”, esgrimeix la també regidora d'Hisenda.

La Llei de Contractes del Sector Públic només prohibeix la contractació per part de l'administració de persones jurídiques en les quals pese una condemna “mitjançant sentència ferma”, qüestió que està per determinar. Els cinc membres de l'empresa familiar Riera, amb seu a Redovà, estan imputats per presumptes delictes de prevaricació, frau, malversació de cabals públics i falsedat documental.

“Nosaltres hem seguit el que diu la llei i al final ha guanyat l'empresa que ha presentat l'oferta més econòmica”, afirma Arabid. “També hem seguit el procediment reglat”, explica en al·lusió al fet que aquesta licitació pública ha passat per la Mesa de Contractació (on estan tots els partits amb representació) i per la Junta de Govern.

Aquesta última part és la que no es duia a terme a Santa Pola amb aquesta empresa. El PSOE de la localitat venia denunciant que el govern de Zaragoza no presentava per la via de la Junta de Govern les constants adjudicacions amb Manufacturados Redován. En aquest sentit, segons va revelar en el seu moment Alicante Plaza, les proves del sumari judicial obert apunten a la “connivència” entre el comandament policial i la firma d'uniformes, que acordaven prèviament confeccionar tres pressupostos inferiors a 18.000 euros de tres empreses que resultaven ser la mateixa per a l'adjudicació a dit, mitjançant la fórmula del contracte menor, del subministrament del material.

“Nosaltres no hem volgut fer-ho per contracte menor”, aclareix la regidora d'Elx Ana Arabid. “Podíem haver-ho fet però volíem estalviar-nos problemes i al final ha resultat guanyadora la mateixa”, ha assenyalat.

Amb la pèrdua de l'alcaldia de Santa Pola el 2015, les formacions entrants (PSOE, Esquerra Unida, Compromís i Sí es pot Santa Pola) van començar a indagar en la gestió de l'exalcalde Miguel Zaragoza. Així, el primer a caure va ser el seu germà José Manuel pel ‘cas dels uniformes’. Actualment es troba de baixa per incapacitat temporal mentre l'Ajuntament ja va iniciar els tràmits per a suspendre'l de sou i de feina a ell i als oficials també implicats Roque Alemañ, Pascual Linares i Alfonso Aracil. “Però fins que no es reincorporen, no se'ls pot notificar”, afirmen fonts municipals.

Al febrer d'enguany, l'exalcalde també va ser detingut i està sent jutjat pel ‘cas de la clínica privada de Gran Alacant’: la cessió per part del consistori de sòl municipal per a una clínica a la qual suposadament no li va cobrar un cànon superior als 100.000 euros durant deu anys a canvi de col·locar a la germana de la família, Pilar Zaragoza, que hauria estat cobrant sense acudir a treballar. Ella i la seua parella, en aquells dies edil de Seguretat, Jorge Perelló, també van ser detinguts i són investigats.

El polític de la família Zaragoza, si bé s'ha declarat innocent, ha reconegut davant la jutgessa possibles “errors” i ha acabat dimitint com a diputat provincial primer i com a regidor després. Dues setmanes abans que Rajoy començara a treballar com a registrador de la propietat a Santa Pola, l'exlíder del PP local també va tornar a la seua vida ‘civil’ i es va reincorporar al centre de salut L'Altet com a infermer d'atenció primària.

Des d'aqueix lloc haurà de respondre també al delicte de prevaricació ambiental per la causa dels quiosquets del Carabassí pel qual ha sigut processat i, a l'espera de judici, s'enfronta a un any de presó i set d'inhabilitació per presumptament cedir als interessos d'uns locals d'oci que durant anys van excedir els sorolls permesos.

Pel que fa al cas dels uniformes de Santa Pola, l'actual Ajuntament té previst tornar a licitar el procediment “perquè siga un concurs totalment públic i transparent”. No obstant això, com ha ocorregut a Elx, pot ser que al final torne a resultar guanyador el conglomerat de l'empresa de la família Riera o que tornen a repetir les mercantils de l'empresari Antonio Gil de los Ríos, detingut i posat en llibertat uns mesos més tard, acusat dels mateixos delictes que l'altra empresa per les mateixes operacions a Santa Pola.