Els imputats en el cas de la Fórmula 1 volen tombar la causa per 4.000 correus confiscats que no poden obrir

Els imputats en la causa oberta per la justícia pels sobrecostos de la construcció del circuit urbà de la Fórmula 1 volen tombar la causa per 4.000 correus electrònics que no poden obrir, segons fonts jurídiques de les defenses. Quasi una quinzena d’investigats s’han negat a declarar davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 17 de València i uns quants, entre ells els advocats del despatx Broseta, ja han demanat l’arxivament de les actuacions. La investigació perilla, apunten aquestes fonts, en allò que consideren que els genera indefensió.

De la seua banda, fonts de la Fiscalia Anticorrupció resten importància i ho consideren un argument per a entorpir el procediment. De fet, apunten, els correus que no poden obrir per problemes tècnics van adjunts als informes que han anat fent els diferents investigadors.

La Policia Nacional va confiscar milers de correus electrònics en els registres i la intervenció de material informàtic. D’aqueix material confiscat, apunten les defenses, hi ha 4.000 correus electrònics a què no han pogut accedir “per motius tècnics”. Per això, al·leguen fonts jurídiques, no poden contestar les preguntes de la Fiscalia o l’Advocacia de la Generalitat, perquè desconeixen el fons del procediment. Uns altres, com els dos advocats del despatx Broseta, han demanat l’arxivament de les actuacions.

Els lletrats José Llixiona Gómez-Ygual i Miguel Navarro Máñez de la firma valenciana han sol·licitat la fi de les actuacions, encara que serà difícil que es decidisca res sense que s’aclarisca la queixa dels 4.000 correus. La Policia Nacional situa el bufet d’advocats com a cervell de l’“estructura” legal del Gran Premi. En un altre informe de l’any passat, la UDEF va concloure que Circuit del Motor i el despatx valencià “van cancel·lar contractes” de la Fórmula 1.

Dues de les investigades, Desamparados del Valle, treballadora de l’empresa pública Circuit del Motor, i Blanca Tomás, directora financera de Circuit del Motor, sí que van contestar a les preguntes en els interrogatoris en el jutjat.

La jutgessa i la Fiscalia investiguen els sobrecostos en la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 que, segons informes, van des de 16 milions a 45 milions. En aquesta causa hi ha una quinzena d’imputats i, gràcies a les declaracions de l’ex-secretari general del PP Ricardo Costa s’investiga també si es van pagar mossegades per al finançament irregular del PP valencià.

El principal investigat és l’expresident de la Generalitat Francisco Camps, encara que també hi ha directius de les adjudicatàries i persones de l’empresa pública Circuit del Motor. També hi està imputat l’exconseller d’Indústria Mario Flores i el seu número dos Mariano Sánchez Barcaiztegui.