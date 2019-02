Francisco Camps renega de la seua amistat amb 'El Bigotes' i assegura que no va adjudicar mai res a Gürtel

L'expresident valencià Francisco Camps, del PP, ha dit aquest divendres que ell mai no ha adjudicat res a cap empresa, que no sabia què era Orange Market, la filial de Gürtel a València, i ha negat que fóra amic del capitost de la trama Álvaro Pérez 'el Bigotes' -en un altre temps "amiguet de l'ànima"-, i que si va estar a les seues noces va ser perquè li ho va demanar Ricardo Costa.

Aquestes han sigut les principals línies argumentals de la declaració que ha prestat Camps aquest divendres durant quasi tres hores davant el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga si va ordenar adjudicacions irregulars de la Generalitat a l'entramat de Francisco Correa, com un contracte per a muntar un expositor de Fitur 2009, han informat fonts jurídiques.

Camps ha sigut assenyalat com a responsable d'aqueixes adjudicacions pel Bigotes i l'ex secretari general del PPCV Ricardo Costa, i a la seua eixida de l'Audiència Nacional l'exesprsident ha lamentat que Costa "i altres persones" estiguen dient "en les últimes 48 hores el contrari que han dit els últims anys. Allà ells i la seua consciència".

A la seua arribada a l'Audiència, Camps -imputat per prevaricació i frau a l'administració en la peça 5 de Gürtel- ha manifestat que espera que aquest "malson" s'acabe "algun dia", al mateix temps que assegurava que afrontava la seua compareixença "amb la tranquil·litat amb què sempre" ha encarat aquestes situacions "des de fa ja massa anys".

Prèviament ha declarat davant el jutge la que fora administradora de diverses empreses del Grup Correta, Isabel Jordán, qu eha indicat que ella a penes coneixia l'activitat d'Orange Market, perquè no treballava a València, si bé ha dit que el responsable d'aquesta empresa, Álvaro Pérez, li assegurava que totes adjudicacions que aconseguien eren ordenades pel cap del Consell.

Pérez reiterava aquest dijous en l'Audiència Nacional que va ser l'exdirigent popular valencià qui va donar l'ordre en la Generalitat Valenciana per a contractar amb Gürtel. 'El Bigotes' va assegurar que Camps estava al corrent de tots els contractes que el Govern valencià adjudicava a Orange Market -responsable del muntatge dels expositors de la Comunitat Valenciana en Fitur en 2006, 2007 i 2008 que van ser objecte de judici en el qual es va condemnar Francisco Correa, Álvaro Pérez i l'exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez- i fins i tot donava les ordres per a la seua adjudicació.

Causes pendents

Camps també té pendents la investigació en el Jutjat d'Instrucció número 5 de València per les irregularitats en les contractacions de la Fundació V Trobada Mundial de les Famílies per a la visita del Papa Benet XVI; i la del Jutjat d'Instrucció 17, que investiga presumptes irregularitats en les adjudicacions per a la construcció del circuit de la F-l per part de l'Ens Gestor de Transports i Ports (GTP) de la Generalitat.