Els excessos de la Interagrupació: dels altercats ultres a la coacció a la fallera major

"Rocío, Fallera Major de Valéncia 2018, som conscients que estàs en una tesitura complicada però també sabem de sobres que prendràs la decisió que consideres més oportuna cap a les teues companyes de Cort així com cap a la totalitat del col·lectiu faller al qual representes".

Aquest paràgraf que forma part d'un comunicat emès aquest dissabte passat (21 d'abril) per la Interagrupació de Falles ha provocat un incendi en el món faller i una forta topada amb el president de Junta Central Fallera (JCF) i regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

El comunicat ve a criticar l'organització de la 'dansà de la Verge' que tindrà lloc els dies 11 i 12 de maig, acte en el qual, després d'aconseguir un acord amb la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, participaran les comissions falleres, la Cort d'Honor i la Fallera Major de València divendres 11, mentre que el dissabte només s'ha convidat a participar a la Fallera Major.

Aquest aspecte no ha agradat a la Interagrupació que considera que la jornada del dissabte "s'ha convertit en un vedat tancat per a ballar a la nostra Verge, on uns determinats col·lectius estableixen qui pot participar i qui no", per la qual cosa amb l'últim paràgraf de la nota reproduït anteriorment, vénen a condicionar la participació de Rocío Gil en aqueixa segona jornada.

El comunicat es va llançar coincidint amb el menjar de finalització d'exercici que fa cada any Junta Central Fallera amb els mitjans de comunicació en la qual estaven presents tant les falleres majors com Fuset i el president de la Interagrupació, Jesús Hernández.

Després de llegir-ho, Rocío Gil va esclatar a plorar i Fuset es va alçar i es va encarar amb Hernández i un quants dels seus col·laboradors cridant-los "putos mafiosos", un comentari pel qual més tard es va disculpar: "Lamente les formes, el moment i el lloc i em disculpe per això sense excuses. Vaig actuar amb el cor exaltat d'algú que estima a una fallera major angoixada i potser no amb la ment freda d'un regidor que ha de bregar contínuament amb situacions tibants", va escriure Fuset en la seua Facebook.

Per la seua banda, segons ha explicat Hernández a eldiario.es, la Interagrupació es disculpa amb la Fallera Major de València "si per algun motiu es va sentir molesta pel comunicat en entendre un condicionamentr que no es vol expressar, malgrat algunes interpretacions". No obstant això, ha insistit que en el fons de la qüestió no es retracten sobre l'expressat en el comunicat.

A més, ha informat que aquest dilluns a la nit s'ha convocat una junta extraordinària per a analitzar el que ha ocorregut. S'hi estudiarà si es fa públic algun tipus de comentari o puntualització pública.

El comunicat que ha generat el conflicte contrasta amb el silenci que ha guardat públicament la Interagrupació en un cas tan greu com el dels comentaris masclistes d'un delegat de JCF a la Cort d'Honor, que a més, ha acabat denunciant en els jutjats les falleres a les quals va agraviar.

En aquell moment, en lloc d'eixir en defensa de les principals representants de la festa fallera, l'entitat va preferir no opinar.

D'altra banda, Hernández també va ser centre de la polèmica després de la seua presència el passat 9 d'Octubre en la contramanifestación en la qual grups d'extrema dreta van insultar i van agredir els integrants de la manifestació independentista convocada per la CUP i Arran.

Després dels fets, va posar el seu càrrec a la disposició dels presidents de les diferents agrupacions que conformen la Interagrupació, obtenint el suport majoritari de tots ells.

Ribó demana tranquil·litat i respecte a les falleres

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha sol·licitat aquest dilluns després de l'enfrontament entre Fuset i Hernández "tranquil·litat" a totes les parts i "respecte a la Fallera Major de València com a màxima representant de la festa".

Ribó ha considerat que el tema de la dansà no té "la suficient entitat com per a molestar a la Fallera Major", ha comentat que entén l'empipament de Fuset perquè "la Fallera Major és l'ambaixadora de la festa i això ho han de respectar tots, sobretot el món de les Falles" i ha insistit a demanar a tots "que es rebaixe el to".