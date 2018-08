L'Hospital de Manises assegura que l'ingrés de Teo Rodríguez, el jove de 385 quilos de pes, és "social"

Un equip multidisciplinari especialitzat en obesitat treballa en el cas de Teófilo Rodríguez, el jove de 34 anys de 385 quilos que roman ingressat a l'Hospital de Manises (València), que va reingressar aquest passat dimarts en el centre a causa d'una nova insuficiència respiratòria, hores després d'haver rebut l'alta.

No obstant això, des de l'hospital s'ha precisat en un comunicat que a Teófilo se li està parant atenció en l'actualitat per ser un "ingrés social", ja que "no compta, des del punt de vista mèdic, amb cap condició ni causa clínica que justifique un ingrés hospitalari".

L'equip multidisciplinari especialitzat en obesitat que està treballant en aquest cas està conformat, entre uns altres, per personal d'infermeria, endocrins, nutricionistes, fisioterapeutes i especialistes en psiquiatria.

Segons el centre, el diàleg amb el pacient i la seua família és "constant i fluït" per part de l'hospital i, per a això, "existeix la figura d'un coordinador mèdic assignat al cas, que gestiona la informació amb el pacient i la resta de l'equip sanitari".

L'Hospital de Manises ha procedit a aquest tipus d'atenció "social", amb el "total consens del pacient i la seua família, a causa de l'excepcionalitat del cas i la seua situació, a fi de garantir el benestar d'aquest".

L'ingrés de 'tipus social' de Teófilo "es mantindrà fins a trobar una solució sociosanitària definitiva, que siga adequada per al seu cas i en la qual treballa actualment el propi Hospital de Manises, al costat del pacient i la seua família, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l'Ajuntament de Torís", on resideix el pacient.

Dimarts va rebre l'alta

Dimarts passat Teófilo va rebre l'alta de l'Hospital de Manises, després d'una setmana hospitalitzat, que va contactar amb el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències a fi de sol·licitar transport sanitari per a coordinar el trasllat del pacient fins al seu domicili.

El trasllat que es va fer finalment en un camió de mudances, un fet que va denunciar la família del pacient pel "risc" que va patir tant per la forma del trasllat com per considerar que l'alta es va acordar sense que estiguera en condicions.

L'administració va descartar mobilitzar una ambulància bariátrica per "no ser viable" el seu trasllat per aquest mitjà, ja que admeten un màxim de 318 quilos, mentre que el pacient pesa 385.

Hores després, va haver de reingressar per una nova insuficiència respiratòria. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va informar aquest dijous que està buscant la solució "més adequada" i una "estratègia viable a curt, mitjà i llarg termini" per a Teófilo i "aconseguir una solució de continuïtat, que té com a objectiu fonamental aconseguir revertir amb el temps la situació que està travessant el pacient".