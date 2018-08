L'extrema dreta valenciana ataca de nou: un grup d'ultras intenta sabotejar les festes de Paiporta

Vergonyós. Així es pot qualificar el que va succeïr en la nit del dimecres, dia 15 d'agost, a la localitat valenciana de Paiporta en els prolegòmens del concert del dia de Sant Roc, que va protagonitzar la banda La Primitiva -una de les dues societats musicals d'aquest municipi de la comarca L'Horta Sud-. Es tracta de l'acte "més solemne" de les festes de Paiporta, que va comptar amb la intervenció de l'alcaldessa, Isabel Martín (Compromís), el discurs de la qual es va veure acompanyat d'una sonora xiulada protagonitzada per grups ultras de l'extrema dreta valenciana, com España 2000 o Defenem Valéncia. Martín va veure com, a més de la xiulada, era increpada i insultada, al costat dels seus companys de govern, amb expressions com: "guarros", "terroristes", "catalanistes" o "traïdors".

Tot sorgeix d'una convocatòria realitzada a través de les xarxes socials per una veïna, vinculada a partits de dretes de Paiporta, en la qual fa una crida a una concentració "pacífica i sense violència" per a demostrar la seua "disconformitat" per la "mala gestió" dels qui governen "el nostre poble", així com per a exigir les dimissions de l'alcaldessa i el regidor de Festes.

Un grup d'ultras increpa l'alcaldessa de Paiporta durant la seua intervenció

Encara que insistia que no es tractava "de cap acte polític", la veritat és que a la convocatòria es van sumar col·lectius d'extrema dreta de fora de la localitat com els esmentats Defenem Valéncia o España 2000, que ja ha protagonitzat altres actes d'aquest tipus, com una concentració a les portes de la seu nacional de Compromís a València o l'assetjament a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, a les portes del seu propi domicili.

Així les coses, abans del concert de la Primitiva, en el moment en què Isabel Martín va començar a parlar va començar una sonora xiulada per part dels convocats ultres. Aquests xiulets van provocar l'aplaudiment generalitzat del públic allí congregat en solidaritat amb la primera edil i els músics que esperaven per a fer el concert, així com que la resta de membres de l'equip de govern municipal es posaren en peus per a abrigallar a l'alcaldessa -el mateix van fer poc després els regidors del PP, que després d'uns instants, van tornar a prendre seient-. Martín va haver de suportar les xiulades durant tot el seu parlament, així com diversos insults d'alguns dels ultras allí congregats.

Membres de 'Defenem València' durant la xiulada a l'alcaldessa de Paiporta

La policia local va realitzar fins a huit identificacions entre els ultres -algun dels quals mostrava tatuatges amb simbologia feixista i fins i tot va realitzar la salutació nazi- i va presentar una denúncia a un dels participants per portar un arma blanca.

Concert de Riot Propaganda

L'origen de la polèmica ve, pel que sembla, per la participació del grup Riot Propaganda en un concert durant les festes de la localitat. Aquesta banda, que sorgeix de la fusió dels grups Los Chikos del Maíz i Habeas Corpus i les lletres del qual tenen un clar i crític contingut polític, té entre els seus components a Nega -veí de la localitat- i va actuar fa uns dies a Paiporta dins de la seua gira de comiat.

Aquest concert no va ser ben rebut pel Partit Popular. Amparo Císcar abans de la seua celebració i el portaveu municipal, Vicente Ibor, després, els van dedicar alguns comentaris en xarxes socials.

Acabo de presenciar el concierto contratado por el Ayuntamiento de Paiporta con el grupo RIOT PROPAGANDA. Hemos escuchado frases como “terrorismo es el Estado Español que tiene presos políticos” o... https://t.co/tlW6oNx5cS — Vicente Ibor Asensi (@VicenteIborAsen) 11 de agosto de 2018

No obstant això, des de l'equip de govern defensen la idoneïtat de programar aquesta actuació, tant per tractar-se d'un grup capdavanter com pel fet que el cantant siga veí de Paiporta. A més, asseguren desconéixer - tal com va publicar fa uns dies un mitjà- que la Guàrdia Civil estiga investigant aquest concert per les lletres de les seues cançons: "les cançons que van tocar ací són les mateixes que van interpretar fa uns dies en Villarrobledo amb motiu del Viña Rock i allí no van alçar cap polèmica ni van suscitar queixa alguna".

A més, defensa l'edil Beatriz Jiménez, que el concert de Paiporta, davant unes 2.000 persones, es va produir en un ambient de total normalitat i sense altercats: "l'única al·lusió va ser quan li van recordar a Amparo Císcar que el PP té més de 800 imputats i és un partit corrupte, segons l'Audiència Nacional".