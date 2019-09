El desbordament del riu Clariano obliga a l'evacuació de veïns a Ontinyent

El desbordament del riu Clariano al seu pas per Ontinyent a conseqüència del temporal de pluges que afecta la Comunitat Valenciana, i que ha deixat en la capital de la comarca de la Vall d'Albaida prop de 250 litres per metre quadrat en 24 hores, ha obligat a l'evacuació d'alguns veïns de la zona.

#PlugesÀPunt | #Ontinyent ha acumulat 297 l/m² en les últimes 24 hores. Es tracta de la major quantitat de pluja registrada al municipi des que el 1917 es van començar a recollir dades.



🎥 Imatges del Pont Vell de Rafael Oviedo.

Segons l'Agència d'Emergències de la Generalitat, la Policia Local d'Ontinyent ha confirmat que els accessos a la zona afectada estan bloquejats i s'ha iniciat l'evacuació dels veïns del carrer de Cantereria.

#DANAsetembre: més imatges tremendes, cotxes arrossegats per la Rambla del Bosquet a #Moixent (la Costera, València)

316 litres per metre quadrat a Beniarrés

El temporal de pluja que afecta a la província d'Alacant i sud de la de València, que es troben en alerta roja, ha deixat en les últimes 24 hores 316,6 litres per metre quadrat a Beniarrés (Alacant).

El río Clariano desbordado a su paso por Ontinyent À PUNT MÈDIA

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), també s'han recollit en aquest període 278 l/m2 a Ontinyent (València), 253 l/m2 a l'Orxa (Alacant) o 188,6 l/m2 a Muro d'Alcoi (Alacant).

En aquests observatoris la intensitat de la pluges està sent torrencial, segons les fonts, que assenyalen que a Ontinyent, on s'ha desbordat aquest matí el riu Clariano, s'han registrat 65,4 litres per metre quadrat en una hora.