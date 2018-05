Zaplana ingressa en el mateix mòdul de la presó de Picassent que el seu exconseller Blasco

Una part del nucli dur del Govern de la Generalitat Valenciana entre els anys 1995 i 2002 tornarà a trobar-se, encara que no serà en cap acte, conferència ni molt menys en el Palau des del qual van dirigir de forma fraudulenta la Comunitat Valenciana.

I és que l'expresident del Consell en aquells anys, Eduardo Zaplana, que va ingressar la matinada de divendres en la presó de Picassent, coincidirà en el mateix mòdul amb el seu exconseller de Benestar Social, Rafael Blasco, que compleix condemna des de juny del 2015 pel desviament de fons públics dirigits a cooperació.

Després de l'operació Erial en la qual s'investiga el presumpte blanqueig de més de 10 milions d'euros, Zaplana va entrar a la presó a les 01.10 hores de la matinada i va passar a una cel·la estàndard del mòdul d'infermeria, ja que l'expresident està en procés de recuperació d'una leucèmia.

A més dels equipaments propis de totes les cel·les, les d'infermeria tenen també dutxa. No obstant això, no hi haurà millores addicionals ni privilegis per tractar-se de l'expresident.

En el mateix mòdul d'infermeria, on accedeixen els interns que tenen algun tipus de malaltia o patiment, està també Blasco, qui té ja 73 anys, per la qual cosa entre altres instal·lacions compartiran el pati, separat de la resta de reclusos.

Amb els qui no coincidirà Zaplana serà amb Joaquín Barceló, considerat el seu testaferro i qui té una desena d'immobiliàries i constructores al seu nom, ni amb Joaquín Grau, el seu assessor fiscal. Tots dos van ingressar amb Zaplana, però van passar al mòdul general.

Falta de metges en infermeria

El mòdul d'infermeria de Picassent compta amb només amb nou metges per a supervisar els interns.

Fonts del sindicat Acaip han denunciat que hauria d'haver-hi 23 metges, però que en no cobrir les vacants hi ha un dèficit de personal important: "la situació s'agreujarà al novembre ja que es quedaran només set metges i no està previst que arriben reforços a curt termini".