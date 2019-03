El PP, en contra que la Diputació d'Alacant facilite el desenvolupament de la vaga feminista

El grup del Partit Popular en la Diputació d'Alacant ha rebutjat amb el seu vot en contra que el govern provincial done suport a una moció d'Esquerra Unida que advocava “pel desenvolupament de la vaga feminista del pròxim 8 de març” (8M).

En concret, el vot de qualitat del president provincial, César Sánchez, ha frenat la moció que havia defensat la diputada Raquel Pérez per a reclamar al seu torn que la Diputació facilitara “amb tots els seus mitjans materials, personals, de difusió les manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquen les associacions del 8M” i que “enarbore la bandera feminista en el palau provincial com a símbol de suport a les dones”.

La votació ha tingut lloc durant la celebració del ple ordinari del mes de març i ha comptat amb els vots a favor del grup socialista i Compromís, així com amb l'abstenció de l'exdiputat provincial de Ciutadans Fernando Sepulcre. Per part seua, el Partit Popular ha defensat, previ a la votació, que ja existia una declaració institucional que havia sigut recolzada per tots els grups en aqueix sentit i que era aqueixa i no la moció la que anaven a donar suport.

“Si tots anem units, sumem i aqueixa suma fa que guanyem en aqueixa batalla contra la violència de gènere”, ha al·legat de manera escarida la diputada de Dona i Igualtat, Mercedes Alonso. La postura en contra propiciada per la qual fora alcaldessa d'Elx no sorprén tenint en compte que ja va defensar en el ple del consistori il·licità, on era fins fa poc la portaveu municipal del PP, que no podia estar a favor de la vaga feminista “perquè enfronta a homes i dones”.

Desigualtat en els municipis

En el mateix matí que Alonso -i la resta del PP- rebutjava la moció feminista, la diputada provincial presentava un estudi encarregat a l'Uned de Dénia amb el qual es posava en evidència l'absència de polítiques d'igualtat als ajuntaments alacantins.

Segons ha revelat la directora del centre associat Raquel Martí, el 43% dels 141 consistoris alacantins manquen “de Plans Municipals d'Igualtat d'Oportunitats” i només un 25% compta amb tècnics específics en igualtat.

“És veritat que la igualtat ha experimentat una evolució molt positiva a la província, més profunda en els grans municipis, però encara mancada molt recorregut i es requereix d'una major coordinació entre professionals i una transversalitat en la gestió municipal”, ha indicat la directora de l'estudi, qui ha afegit que, a més, es fa necessari un increment dels recursos econòmics i humans destinats a aquest efecte.

Altres dades preocupants apunten al fet que un 50% dels ajuntaments de la província no compta amb regidoria d'Igualtat i un 32% ho fa de forma compartida amb altres competències.