Un alcalde s'aferra al càrrec després d'acceptar vuit anys de presó per narcotràfic

Rafael Gil, alcalde de Torres-Torres (València) ha reconegut davant el jutge que forma part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, així com els delictes de malversació i blanqueig de capitals. Per això, ha acceptat una pena de vora vuit anys de presó d'acord amb el Ministeri Fiscal, que inicialment sol·licitava 30 anys de presó i una multa de 616.000 euros.

Contactat per eldiario.es, l'alcalde valencià ha declinat fer declaracions: "en aquest moment, no puc". No obstant això, tal com publicava el diari Levante, Gil es nega a dimitir perquè assegura estar fent les coses ben al capdavant del Consistori.

Per aquest motiu, des del PSPV -partit amb el qual es va presentar com a cap de llista- estan treballant per a promoure una moció de censura que acabe amb Gil fora de l'alcaldia. "Després de ser detingut i que se li obrira judici oral, va ser suspés de militància", apunta Ernesto Herrera, secretari general dels socialistes a la comarca del Camp de Morvedre, qui defensa que no se li va exigir que deixara el càrrec perquè no hi havia sentència i ell defensava la seua innocència.

"Ara les coses han canviat i la situació és insostenible", sosté el dirigent comarcal, qui confia que podrà produir-se un acord entre les diferents forces municipals en breu (el ple està format per tres regidors del PP, dos de Compromís, un del PSPV i el mateix Gil, que es resisteix a dimitir).

Aqueix acord perquè es produïsca el canvi d'alcalde sembla que haurà de passar per un pacte entre PSPV i PP -els quals ja van traure endavant, juntament amb l'encara alcalde, els pressupostos-, ja que les relacions entre Compromís i els populars no són les millors. Gil va arribar a l'alcaldia en 2015 després d'un acord entre els socialistes i els valencianistes, els quals van abandonar l'equip de govern municipal després de la detenció del primer edil en 2016.

42 processaments

En total, s'ha processat 42 persones, de les quals 36 han reconegut els fets -l'encara alcalde de Torres-Torres és qui ha acceptat una major pena-.

Els fets es remunten a 2016, quan la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra van desmantellar una xarxa que es dedicava al tràfic de marihuana i armes de foc des d'Espanya a la resta d'Europa. Ací és on entrava el paper de Gil, l'empresa del qual d'exportació hortofructícola s'encarregava del transport de la droga camuflada en els palets de fruita.