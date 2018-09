La jutgessa condemna per coaccions i lesions tres protaurins que van assetjar una fotoperiodista que va fotografiar un ferit

La titular del Jutjat Penal número 3 de València, Ana Canto, ha sentenciat tres protaurins a un any de multa amb una quota de cinc euros –1.800 euros– per coaccions a una fotoperiodista que intentava fotografiar un ferit per banya de bou als “*bous al carrer” del municipi de Petrés (València). A un dels tres condemnats també li ha imposat un mes més de multa per un delicte de lesions lleu, ja que va agredir a l’acompanyant de la treballadora.

La magistrada no considera que s’impedira a la *otoperiodista l’exercici del dret a la informació “perquè no va acreditar la condició de periodista” per no aportar el contracte de treball ni acreditar una relació laboral amb el diari Levante-EMV. Una afirmació cridanera quan es tracta d’una freelance , ja que duen a terme una tasca periodística important i de la defensa del dret a la llibertat d’expressió, però sense estar en nòmina en una gran mitjà de comunicació. Passa cada dia en conflictes armats en països estrangers i s’ha estés amb la precarització laboral.

La jutgessa considera provat que els tres condemnats, Vicente Joaquín Galindo, Ramón Pérez i Vicente Puchol van impedir amb violència a la fotoperiodista desenvolupar la seua faena, és a dir, fotografiar el ferit. La magistrada no ha considerat provat el delicte de danys per no haver pogut identificar el tumult de gent que va envoltar el cotxe de la fotoperiodista i que va acabar amb danys importants –2.300 euros– en els espills retrovisors i en la carrosseria. La treballadora s’ho haurà de pagar de la seua butxaca.

D’un dels tres condemnats, Vicente Puchol, la jutgessa també entén que va agredir un company de la fotoperiodista, per la qual cosa el condemna per un delicte de faltes lleu. La magistrada absol de tots els delictes de que se l’acusava Manuel Torrente.

La sentència prova que un grup de taurins van insultar, van amenaçar i van impedir fer la seua faena a la fotoperiodista, que en aquest procés ha estat assistida per la lletrada María Dolores Lloret. I només per intentar contar que hi havia hagut un ferit per banya de bou als “bous al carrer” d’agost del 2014. El fiscal demanava tres anys de presó per als acusats, però la jutgessa ha rebaixat les penes al mínim, amb una multa i antecedents penals.