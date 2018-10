La majoria de partits de València no paguen l'IBI perquè estan llogats, excepte el Bloc, que renuncia a l'exempció, i EUPV

L'exempció aprovada per l'Ajuntament de València al PSPV de l'abonament de l'Impost de Plusvàlues després de la venda de la seua seu del carrer de Blanqueries, en virtut de la Llei de Partits i de Règim Fiscal, ha obert el debat sobre si els partits polítics han de pagar aquests impostos.

Com ha informat eldiario.es, la Regidoria d'Hisenda que dirigeix el socialista Ramón Vilar va aprovar l'exempció del pagament d'uns 100.000 euros al seu partit per l'esmentat tribut l'any 2017, en tractar-se d'una entitat sense ànim de lucre, mentre que un any després es va denegar al Partit Comunista d'Espanya (PCE) l'exempció del pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) de la seua seu (1.100 euros) malgrat tenir la mateixa consideració d'entitat sense ànim de lucre.

Una denegació per la qual el PCE ha recorregut, acollint-se a una sentència de l'any 2017 del Tribunal Contenciós Administratiu de Valladolid que avala l'exempció als partits polítics, i que té tots els aspectes de prosperar.

Però, quina és la situació de la resta de partits? La majoria d'ells no abonen aquest impost en estar les seus en baixos o pisos llogats. Aquest és el cas de Ciutadans, Compromís, PP i Podem. Des de la formació morada, de fet, han assegurat que en la seua opinió, els partits no són entitats sense ànim de lucre com poden ser associacions de barri, i que per tant haurien de fer front a tots els seus impostos, malgrat que legalment puguen estar exempts.

De fet, han criticat que el PSPV no faça front a l'abonament dels 100.000 euros de l'Impost de Plusvàlues per la venda de la seua seu en el carrer de Blanqueries: "l'Ajuntament de València podria fer moltes coses amb aqueixos diners per als veïns".

Per la seua banda, des del Bloc, un dels partits que integra Compromís, però que també té seu pròpia, han afirmat que paguen l'IBI (900 euros) per una qüestió de principis i que, per tant, no sol·licitaran l'exempció. També abona l'impost Esquerra Unida (EUPV), que té la seu en una planta baixa.

Pel que fa al PSPV, fonts socialistes han confirmat que cada any han pagat puntualment l'IBI per la seu de Blanqueries.

Les mateixes fonts han insistit en la legalitat de l'exempció de l'Impost de Plusvàlues aplicat a la venda de l'immoble en argumentar que ve avalada per un informe de l'Agència Tributària emès l'any passat, quan la institució depenia de Montoro (PP).