Carmen Montón anuncia la dimissió per les irregularitats del seu màster

Carmen Montón dimiteix. La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social ha anunciat la renúncia per les irregularitats del seu màster en estudis de gènere de la Universitat Rey Juan Carlos. La política valenciana se’n va després de resistir-se i insistint que no ha comés cap irregularitat. Després d’enumerar algunes de les mesures que ha aprovat en els seus tres mesos al capdavant del Ministeri, ha assegurat que “queda molt per fer” i que el Govern de Pedro Sánchez ho farà. Moncloa ja té preparat el relleu de la ministra i el nom de la persona encarregada de substituir-la es donarà a conéixer aquesta mateixa nit.

“Els espanyols i les espanyoles tenen un magnífic president i perquè aquesta situació no influïsca li he comunicat la meua dimissió”. Ha sigut la frase amb què Montón ha confirmat la renúncia en una roda de premsa en la seu del Ministeri passades les 21 hores. A penes quatre hores abans, Sánchez havia descartat la seua renúncia: “Està fent una gran faena i continuarà fent-la”, havia dit el president en els corredors del Senat. La ja exministra li ha agraït l’“afecte i el suport”.

La revelació que Montón va copiar fins a 19 pàgines del seu projecte de final de màster ha acabat amb la pretensió del Govern que seguira en el seu lloc. El contingut del seu TFM, avançat per la Sexta, i al qual ha tingut accés eldiario.es, revela el motiu pel qual Montón es va negar en tot moment a distribuir aqueix document, malgrat les peticions dels periodistes.

Montón ha aprofitat el seu comiat per a enumerar els “assoliments importants” que ha dut a terme en el seu curt mandat, com la recuperació de la universalitat de l’assistència sanitària o les bases perquè la reproducció assistida torne a cobrir les dones soles i lesbianes. “És un bon balanç per als primers 100 dies al capdavant del Ministeri”, ha presumit abans d’anticipar que no seria ella qui concloguera la tasca: “Queda molt per fer, però estic convençuda que el Govern de Pedro Sánchez ho farà”.

Moncloa també ha posat l’èmfasi en el que ha dut a terme en aquests escassos tres mesos i el president li ha agraït la seua tasca a través de Twitter.

Sobre el màster, Montón ha reiterat que ha sigut “transparent i honesta”: “Des del minut u he donat informació, la documentació de què dispose i he aclarit tot allò que depenia exclusivament de la meua responsabilitat”. “No he comés cap irregularitat. Ho he defensat i ho continuaré defensant amb tota la convicció i també amb la consciència molt tranquil·la”, ha expressat Montón, que ha evitat, no obstant això, pronunciar-se sobre les últimes revelacions: la còpia del seu projecte de final de màster.

En les hores prèvies al desenllaç, Montón ha intentat descarregar la responsabilitat de les irregularitats del seu màster en la universitat. Sánchez va decidir sostindre-la, a pesar que les seues explicacions no van ser del tot convincents per a una part rellevant del Govern i del PSOE, que en reclamaven la dimissió.

Montón va superar amb una nota mitjana de 8,43 un Màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere en la universitat pública Rey Juan Carlos el curs 2010/2011, malgrat que el va començar quan la meitat de les assignatures ja havien acabat. Llavors era diputada i portaveu d’Igualtat del PSOE. En les seues explicacions públiques davant els mitjans, la política valenciana va assegurar que havia cursat els estudis a distància, a pesar que aqueix màster era exclusivament presencial. A més, les seues notes van ser manipulades després que el màster haguera conclòs.

A més dels seus agraïments a Sánchez, la ministra ho ha fet extensiu a la resta del Consell de Ministres, al seu equip en el Ministeri i als companys del PSOE. La direcció socialista respira alleujada, perquè la creença majoritària era que la continuïtat de Montón suposaria un llast per a l’acció de Govern i les seues expectatives electorals.