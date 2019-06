Així quedaria el nou Consell de PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV

L'arquitectura del que serà el segon Consell d'esquerres consecutiu o Botànic II continua pendent del vist-i-plau d'Unides Podem a la proposta de PSPV i Compromís després que els morats s'alçaren de la taula de negociació quan les tres formacions duien 24 hores bloquejats en quin partit es quedaria amb les competències en Canvi Climàtic. La coalició entre Podem i EUPV encara no ha acceptat la proposta que deixaria l'estructura de 12 conselleries (dos més que en el primer Botànic) d'aquesta manera:

El PSPV tindria sis departaments -un més que en 2015-, incloent Presidència de la Generalitat amb nombroses competències de gestió i pressupost.

Ximo Puig tindria sota la seua direcció Relacions amb la Unió Europea; Comunicació i tota la inversió en publicitat en mitjans; Anàlisi; Administració Local, i Turisme, que es queda aquesta segona legislatura sense conselleria pròpia encara que baix comandament socialista com volien els empresaris.

Sanitat Universal seguiria en mans socialistes i mantindrà la seua estructura, així com la Conselleria d'Hisenda en la qual començarà a funcionar l'Agència Tributària Valenciana.

Justícia i Administració Pública també la mantindrien els socialistes que li afigen Seguretat i Emergències, en la passada legislatura en Presidència.

Urbanisme i Obres Públiques la gestionaria un conseller o consellera socialista encara que, aquesta legislatura, sense les competències en Habitatge.

Una de les novetats del nou Botànic i premi als resultats del PSPV en les eleccions seria la Conselleria d'Universitats i Recerca, per a unificar en un departament tota la I+D+i valenciana.

Compromís retindria la vicepresidència i càrrec de portaveu del Consell, on seguiran integrades les competències en Polítiques Inclusives, Igualtat, Diversitat i Polítiques de la Infància. La coalició tindrà també la Conselleria d'Educació i Cultura, que finalment no es disgregaria en un altre departament específic com volia el sector.

Agricultura i Medi Ambient també estaria en mans d'un conseller o consellera de Compromís així com la nova Agència Valenciana Contra el Canvi Climàtic.

La Conselleria d'Economia Sostenible i Sectors Productius seguiria en mans de la coalició valencianista. En aqueix departament seguiria l'organisme d'ocupació Labora, antic Servef.

Unides Podem-Esquerra Unida gestionaria la Conselleria de Qualitat Democràtica (abans Transparència), que també tindria les competències en Cooperació Internacional.

La nova Conselleria d'Habitatge i Eficiència Energètica seria la segona cartera que gestionarà Unides Podem-EUPV, a més de la direcció de l'Agència Valenciana contra el Canvi Climàtic gràcies al mestissatge que preveu alts càrrecs d'una formació diferent al titular de la conselleria.