Educació destina 2,6 milions a “repatriar, atraure i retenir” mig centenar d’investigadors

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicat aquest dimecres les bases de les subvencions del pla GenT (Generació Talent) de la Conselleria d’Educació, que destinarà 2,6 milions d’euros el 2018 a la contractació de mig centenar d’investigadors. L’objectiu d’aquesta iniciativa és, tal com ha destacat el conseller Vicent Marzà, “repatriar, atraure i retenir” talent investigador per “potenciar el progrés científic, industrial, econòmic i social” de la Comunitat Valenciana, convertir-la en un referent en innovació i augmentar la capacitat d’atracció de fons de la Unió Europea.

Així doncs, es pretén elevar el nivell d’excel·lència investigadora del sistema valencià, afavorir la incorporació de persones investigadores d’elevat prestigi i projecció internacional a les universitats públiques i centres d’investigació, i incrementar el volum de fons europeus de recerca. Per a fer-ho, i tenint en compte que durant la crisi van emigrar al voltant de 1.300 investigadors valencians, es pretén que una part d’aquest capital humà retorne, a més de captar talent internacional “de referència” i incentivar els que es van quedar perquè no se n’hagen d’anar.

S’han establit quatre tipologies de contractació: personal investigador doctor d’excel·lència per al desenvolupament de projectes d’R+D+I al territori valencià, amb contractes de quatre anys prorrogables en dos més de 70.000 euros anuals a què se sumarien 50.000 euros més per a despeses i contractació d’ajudants; doctors amb experiència internacional, als quals s’ofereixen contractes, també de quatre anys més dos, de 55.000 euros més 25.000 euros per a despeses; joves doctors per al desenvolupament de projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes, amb contractes de 40.000 euros anuals durant dos anys; i formació de doctors en empreses valencianes, als quals s’ofereixen 22.000 euros durant quatre anys, a més d’ajuda en el finançament de la matrícula (1.500 euros) perquè puguen acabar els seus doctorats.

En els dos primers casos, el percentatge de l’ajuda per part de la Conselleria serà del 100% enguany, el 80% per al 2019, el 70% per al 2020 i el 50% per al 2021 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, és a dir, universitats i centres de recerca valencians.

“Perquè ens fem una idea de l’esforç que fa la Generalitat en aquest tema, mentre nosaltres volem beneficiar uns 50 investigadors, el Ministeri ofereix un centenar de beques a tot Espanya dins del programa d’ajudes Beatriz Galindo, destinades tant a recerca com a la docència”, ha explicat Marzà, que ha puntualitzat que ambdues beques són compatibles.

Beques per a projectes a l’exterior

La directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno, s’ha referit també a la situació dels investigadors que estan pendents de les beques per a projectes a l’estranger. L’any passat va haver-hi problemes, perquè moltes resolucions no es van publicar fins a final d’any, amb el trastorn que això provocava en els científics valencians. Bueno ha assegurat que són conscients d’aquests problemes i que s’han compromés públicament que enguany estaran totes les ajudes resoltes el pròxim mes de juliol.