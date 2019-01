Els estrategs dels partits valencians es posen en guàrdia davant el paper de les xarxes socials en vespra de les eleccions

Ple absolut en Convent Carme per a presenciar el primer debat entre estrategs dels partits polítics amb representació parlamentària (PP, PSPV, Compromís, Ciutadans i Podem) davant les eleccions autonòmiques del pròxim 26 de maig organitzat pel col·lectiu Beers and Politics i l'edició valenciana d'eldiario.es.

Per part del PP ha participat Victoria Soltero, assessora dels populars en les Corts Valencianes i amb més d'una desena de campanyes electorals a la seua esquena tant del PP autonòmic com nacional; en representació dels socialistes valencians ha intervingut Arcadi España, cap de gabinet del president Ximo Puig en la seua etapa com a secretari general i en la Generalitat; per Compromís ha participat Vicent Martínez, cap de Campaña del Bloc (Compromís) i excap de gabinet del conseller Vicent Marzà; també Carla Monleón, assessora i directora de comunicació de Podem en les Corts; i Jesús Salmerón, per part de Ciutadans, cap de gabinet del secretari primer de les Corts, Emilio Argüeso, ha completat la nòmina de participants. El debat ha estat moderat pel subdirector de l'edició valenciana d'eldiario.es, Sergi Pitarch.

La primera a intervindre ha sigut Victoria Soltero (PP), qui ha comentat com preparen els populars la campanya electoral: "La nostra estratègia passa pel que tothom coneix, recollir el desencantament que hi ha en la societat i promoure la llibertat en tots els àmbits, per a poder accedir a uns serveis bàsics de qualitat o per a accedir a l'educació en llibertat o per a poder triar l'idioma en el qual expressar-se".

Sobre els problemes que més poden preocupar la societat, Arcadi España (PSPV) ha comentat que hi ha dos problemes fonamentals: l'atur i la violència de gènere. Segons ha explicat, "tot i les bones dades que s'han conegut recentment en matèria d'atur, no podem estar satisfets". Jesús Salmerón (Ciudadanos) també s'ha referit a les "barreres lingüístiques" que ha imposat l'actual Govern d'esquerres i ha denunciat que no s'ha complit amb "l'eliminació dels barracons".

Per part seua, Vicent Martínez (Compromís) ha destacat la importància d'uns serveis socials de qualitat i ha assegurat que els valencianistes han de fer una campanya pròxima.

Carla Monleón (Podem) s'ha referit al fet que una de les preocupacions fonamentals dels valencians és l'ocupació. Monleón ha posat com a exemple les eleccions andaluses per a argumentar que s'han definit dos blocs: "Creiem que la campanya girarà entorn del procés de Catalunya i a la dretització d'un bloc, amb un partit que, entre altres coses, vol retallar els drets dels dones".

El Convent Carme va acollir el debat organitzat per Beers and Politics i eldiario.es

Sondejos

Un dels temes que han abordat els estrategs dels principals partits valencians és el de la fiabilitat de les enquestes. Martínez ha afirmat que busquen influir en l'opinió pública: "En 2015 semblava que anàvem al desastre segons les enquestes, però sabíem que això no era cert".

Sobre aquest tema, Soltero ha explicat que hi ha "una efervescència de dades i existeix un marge d'error prou gran", posant com a exemple l'enquesta del CIS prèvia a les eleccions andaluses que donava uns mals resultats al PP: "Existeix molt de vot ocult i cal tindre mesura i contenció amb això".

Per part seua, Espanya ha afirmat que les enquestes "són el que són, estats d'ànim que són molt volàtils".

Monleón ha argumentat que els sondejos, "quan beneficien a un partit són utilitzats, és normal; cal mirar-les i analitzar-les, però tampoc podem fiar-nos com per a centrar una campanya en funció de determinades enquestes", mentre que Salmerón ha valorat: "Les enquestes són enquestes, quan ens afavoreixen ens encanten i quan no, perquè no ens agraden; treballem en la línia que més enllà de fixar-nos en les enquestes és molt més important una bona campanya electoral, els sondejos són termòmetres del moment".

Fake news

Un altre tema sobre el qual s'ha debatut ha sigut el de les fake news transmeses a través de les xarxes socials, com s'usen o es contraresten. En aquest sentit, Monleón ha ressaltat que existeixen casos com les denúncies falses de la violència masclista o els missatges contra la immigració: "Són missatges contra els quals cal lluitar unes vegades tirant d'humor i unes altres amb més serietat, però no és sol treball dels partits desmentir-les, sinó també dels col·lectius socials".

Martínez ha alertat de què es tracta de "un entorn molt perillós, però no totes les fake news entren per xarxes socials, sinó que els propis portaveus dels partits a vegades llancen missatges falsos". El representant de Compromís ha posat com a exemple el 'bulo' llançat recentment per Toni Cantó (Ciutadans) sobre la impossibilitat d'estudiar en castellà en col·legis valencians.

Per al·lusions, Salmerón (Ciutadans) ha posat en valor la importància de llançar missatges verídics i contrastats, a més de fer actes en campanya mesclant als candidats amb persones del carrer de tota mena, combinant aquests actes amb la difusió en xarxes.

Espanya també s'ha mostrat preocupat per les fake news: "El problema és com s'utilitzen les xarxes socials", mentre que Soltero ha assegurat que les fake news "no tenen sigles, venen de totes les parts i sectors; és un problema que existeix difícil d'atallar des dels partits i no és alguna cosa que ve de la dreta exclusivament".

Un moment del debat al Convent Carme

Sobre el paper que poden jugar les eleccions nacionals en les pròximes locals o autonòmiques, el representant de Compromís ha remarcat que les eleccions "no van sobre Pedro Sánchez, sinó sobre els problemes dels valencians, si es continua invertint en col·legis per exemple". Al seu judici, "és important que la gent sàpia el que ens juguem, la presidència de la Generalitat i molts ajuntaments; la campanya de Compromís intentarà ser cent per cent valenciana, parlar de dependència o de finançament, no de les banderes que hi ha als balcons". La representant de Podem ha coincidit amb Martínez, però ha assegurat que no es podrà evitar el debat de temes com Catalunya.

L'assessor de Ciudadanos, en aquest sentit, ha atacat directament els actuals Pressupostos Generals de l'Estat, els barracons, la barrera lingüística: "Ni països catalans ni País Valencià, això és la Comunitat Valenciana, l'únic país és Espanya".

La representant del PP ha explicat que qui ha portat el debat nacional a la Comunitat Valenciana no ha sigut el PP, "han sigut els que han pactat uns pressupostos amb els independentistes o els que abans reclamaven el finançament al carrer i ara no diuen res, per això és normal que es jugue en clau nacional, el problema de Catalunya afecta a tots".

L'assessor del president Ximo Puig ha respost al representant de Ciudadanos que hauria d'escoltar al seu líder nacional parlant de la unitat de la llengua: "La pregunta hauria de ser quin és el debat que interessa més als valencians, i ha de ser en clau valenciana, cal ponderar i saber el que estem triant".

Corrupció

Sobre si la corrupció està amortitzada o serà part important de la campanya, Salmerón ha afirmat que la corrupció ha sigut i continua sent un problema que preocupa, quan encara es presenta com a candidat a l'alcaldia d'Ontinyent un alcalde imputat, en al·lusió a Jorge Rodríguez (PSPV).

Monleón, per part seua, ha valorat que la corrupció "no jugarà el mateix paper que les passades eleccions, però continuen existint molts casos oberts i pot ser que la ciutadania ja no el veja tant com un gran problema en part perquè ara s'ha instaurat una ètica a les institucions".

Espanya ha considerat que el problema de la corrupció sempre influirà i que sempre existirà una certa ressaca, "perquè el que va passar no s'esborra d'un dia per a un altre i estem en una societat postcorrupta".

Mentrestant, Solter ha assegurat que això és un problema de tots els partits i que no es pot judicialitzar la vida política: "Cal fer una reflexió perquè si no, no parem i el que aconseguim és que els espanyols no es creen la política; si en el present mirem al passat no vam mirar al futur, com deia Churchill".

Durant la seua intervenció, Martínez ha assegurat que la corrupció no està amortitzada, que no ha de tornar a passar i que el millor perquè no torne a passar és que no tornen a governar els corruptes.

Preguntes del públic

Des del públic, han preguntat als participants sobre dues accions que durien a terme si tingueren l'oportunitat d'accedir ells a la presidència de la Generalitat. Així, Espanya ha assegurat que les seues dues accions de govern anirien dirigides una a la desocupació i a com crear llocs de treball, invertint tot el possible en noves tecnologies i I+D+i; i d'altra banda fomentar les polítiques contra la violència de gènere.

Martínez ha parlat prioritzar la despesa social en sanitat i dependència i a la política educativa, a baixar ràtios i pujar beques universitàries, a més de polítiques de violència de gènere.

Salmerón, s'ha referit primer a apostar per l'ocupació i l'emprenedoria juvenil i en segon lloc per la regeneració institucional perquè els partits responguen amb el seu patrimoni quan hi ha casos de corrupció.

Monleón ha apostat per la reversió dels serveis privatitzats en sanitat i les polítiques d'habitatge, perquè considera que s'hauria d'ampliar el parc d'habitatge i donar ajudes al lloguer.

Soltero, finalment ha proposat que criden a Intu Mediterrani si volen crear ocupació. Ha afirmat que la violència de gènere preocupa, també la llibertat de triar en sanitat o política lingüística, a més de les polítiques d'ocupació, unit a una baixada d'impostos per a esplaiar a famílies i empreses.

La iniciativa, que també ha comptat amb el patrocini d'Estudi La Base i en la qual ha col·laborat la Càtedra Pagoda de Govern Obert, Participació i Dades obertes de la Universitat de València, es repetirà en els pròxims mesos amb els ideòlegs de les cinc principals formacions, segons els vots aconseguits en els comicis de 2015, a la ciutat de València i les europees. La trobada s'ha retransmés en directe a través de la pàgina de Facebook d'eldiario.es, on també està penjat el vídeo de l'esdeveniment.