Montoro planta als 50 alcaldes valencians que exigeixen les ajudes al transport públic i els cita el 27 d'abril

Mig centenar d'alcaldes de l'àrea metropolitana de València han marxat aquest dimecres a Madrid per a exigir al Govern que incloga en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) el finançament del transport públic. Els regidors demanen l'Executiu que incloga en els comptes ajudes al transport urbà i interurbà, com sí fa a Madrid, Barcelona i Sevilla.

Finalment, a la marxa ha acudit un dels sis alcaldes que té el PP en el cinturó de València, en concret Vicente Pastor, de Massanassa.

Els representants municipals han decidit plantar-se en persona en el Ministeri d'Hisenda, abans d'acudir al Congrés, on es reuniran amb diputats de diferents grups.

D'aquesta forma, pretenen visibilitzar el seu malestar pel que consideren un greuge comparatiu davant les esmentades àrees que sí perceben aquesta ajuda.

Els representants de Compromís participaran en la protesta i mantindran una reunió amb Joan Ribó, alcalde de València. Segons informa la delegació d'alcaldes, en el ministeri no han sigut rebuts malgrat que van avisar de la seua arribada. No obstant açò, des del Ministeri d'Hisenda els han emplaçat a una reunió per al pròxim 27 d'abril.

Al costat dels alcaldes han acudit la gerent de l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), María Pérez Herrero, i el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo.

Per a la gerent de l'ATMV aquesta resposta arriba "malament i tard perquè el dia 27 és l'últim dia que els grups parlamentaris tenen de termini per a presentar les esmenes als Pressupostos Generals de 2018 "el que reflecteix la nul·la voluntat del Govern d'Espanya de col·laborar perquè en la tramitació parlamentària es revertisca aquest greuge comparatiu que pateix l'àrea metropolitana de València", al mateix temps que ha qualificat de "incomprensible" que el ministeri a més pretenga justificar l'absència de finançament a l'ATMV en assegurar en la seua missiva "la possibilitat que els municipis participen mitjançant concurrència competitiva en el fons de 51 milions que l'Estat preveu per a finançar el transport dels municipis de més de 50.000 habitants en la llei de les Hisendes locals".

La delegació valenciana reclama a l'Executiu al menys 38 milions d'euros per a sufragar els serveis. Domingo ha incidit que “no està justificat que la tercera àrea metropolitana d'Espanya quede al marge del finançament estatal per a les àrees metropolitanes mentre Madrid rebrà 127 milions en 2018, Barcelona 109 milions i Canàries 48 milions. Segons els seus càlculs, des de 2011 l'àrea metropolitana ha deixat de rebre més de 300 milions d'euros en subvencions.