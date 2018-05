Oltra sobre l'assessorament del PSPV per la renda d'inclusió: "Tramitar-la fora dels serveis socials és com vacunar-se fora d'un centre de salut"

El PSPV de la ciutat de València continua obrint 'punts d'inclusió' en les seues cases del poble, uns llocs en els quals "assessoren" als interessats en la renda d'inclusió que ha engegat la Generalitat Valenciana a través de la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Aquest anunci, realitzat la passada setmana pels socialistes de la capital, va provocar ràpidament una polèmica en les xarxes socials amb enfrontaments dialèctics entre assessors de presidència i vicepresidència -la conselleria depèn de Mónica Oltra-. El motiu, que el PSPV s'oferia a "acompanyar als veïns" en el procés de sol·licitud, assessorant-los i ajudant-los a "tramitar-les", com arrepleguen en la seua pròpia pàgina web.

#Russafa ja té #PuntdInclusió 👉 ahir es va inaugurar el punt d'inclusió de @RuzafaPSPV_PSOE on atendrem a totes les persones que necessiten informació al voltant de la Renda Valenciana d'Inclusió pic.twitter.com/rj7qIFAvh0 — PSPV-PSOE València (@PSOEValencia) 4 de mayo de 2018

Mónica Oltra ha insistit que les tramitacions han de realitzar-se en els llocs habilitats a aquest efecte, els serveis socials municipals - a València es va atendre a 4.500 persones només en la primera setmana-, on els interessats seran assessorats per professionals formats en aquesta matèria. En aquest sentit ha recordat que començar a tramitar la renda d'inclusió en els llocs que no corresponen seria com "vacunar-se fora d'un centre de salut".

"Les vacunes en els centres de salut, l'ensenyament en els col·legis i la renda d'inclusió en els serveis socials", ha puntualitzat la vicepresidenta, que ha insistit que no es tracta només d'una prestació econòmica, "sinó que també inclou el dret a la inclusió, a través de l'acompanyament de professionals perquè les famílies tinguen un projecte de vida independent". Per açò, ha insistit que han de ser els professionals els qui indiquen als possibles beneficiaris sobre les modalitats d'aquesta ajuda que han de sol·licitar: "Si no s'informa correctament, algú pot resultar perjudicat".

No obstant açò, malgrat la possible intrusió que s'haja pogut produir des del PSPV en el camp de la conselleria, Oltra ha assegurat que des del seu departament no han tractat aquest tema amb ningú dels socialistes de la ciutat de València: "ja vaig parlar amb el president la passada setmana i coincidim en com s'ha de tractar aquest tema". "Els partits han de romandre en l'àmbit dels partits i les institucions en el de les institucions", ha assegurat la vicepresidenta.