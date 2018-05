De recinte semiabandonat a centre sanitari de referència: l'Espai Campanar-Ernest Lluch pren forma

Compte arrere per a transformar el que avui és un un espai semiabandonat com l'antic hospital La Fe, en el nou Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch.

I és que, les primeres obres que suposaran el trasllat de les urgències del pavelló central al carrer de Joaquín Ballester estan molt a la vora, el mateix que la presentació dels sis projectes finalistes de reurbanització i integració paisatgística i de l'hospital de referència, dels quals eixirà el guanyador.

Fonts de la Conselleria se Sanitat han informat que les obres per a l'adequació de l'edifici en el qual s'habilitaran les urgències provisionals estan ja adjudicades i amb la llicència municipal sol·licitada: "Una vegada es concedisquen els permisos, arrancaran les obres de forma immediata", han comentat.

L'engegada d'aquest primer equipament provisional, que funcionarà fins que estiguen les urgències definitives en el nou centre de salut, està prevista per a principis de l'any que ve.

Paral·lelament a la seua execució, es procedirà als treballs de buidatge i retirada de l'amiant del pavelló central (antic hospital), del de rehabilitació i de l'escola d'infermeria, els projectes de la qual estan pendents d'adjudicació.

Pel que fa als nous centres de salut i d'especialitats que estaran situats en els terrenys de l'heliport i la cafeteria de l'antiga Fe, la tramitació també avança a bon ritme.

Així, les mateixes fonts han assegurat que en tots dos casos els projectes estan en procés de licitació i adjudicació de les obres. La previsió és que el centre de salut òbriga les seues portes a la fi del 2019 i el d'especialitats a la fi del 2020.

Així serà el centre de salut

El nou centre de salut de Campanar II obrirà les portes a la fi del 2019 i tindrà una població assignada de 30.892 habitants, que és la població situada en els voltants de l'hospital la Fe de Campanar i que actualment són atesos en el centre de salut Economista Gai i el consultori auxiliar de Tendetes.

El centre comptarà amb urgències 24 hores i amb Cirurgia Menor i disposarà de diverses àrees funcionals per a poder donar cobertura a la població d'aquesta àrea metropolitana.

També tindrà àrea de medicina de família amb 18 consultes de medicina i 15 d'infermeria. A més, disposarà de 4 consultes de pediatria i dues d'infermeria per a aquesta àrea i una altra àrea d'extraccions composta per una sala d'extraccions amb sis llocs, dues sales de tractaments, una sala de proves diagnóstiques i dos boxes d'observació, a més d'una sala de cirurgia menor.

Inclòs en aquest nou centre de salut, se situarà també una nova Unitat de Rehabilitació Bàsica, un nou Centre de salut sexual i reproductiva, una unitat d'odontologia preventiva, una unitat de salut mental i una unitat de diagnòstic precoç de càncer de mama.

A més, el centre acollirà un Punt d'Assistència Sanitària (PAS) per a atendre les urgències durant les 24 hores amb accés independent al del centre sanitari integrat. El PAS disposarà de tres consultes mèdiques, una consulta polivalent i dues sales de tractament d'infermeria.

Centre d'especialitats

Atendrà una població de 250.000 habitants, ja que assistirà la població del barri de Campanar que ara es desplaça al centre d'especialitats del carrer d'Alboraia i a les consultes de l'hospital La Fe de València; així com població d'altres barris i municipis que actualment es desplacen a la Fe.

En comptar amb ressonància magnètica i Tomografia Axial Computeritzada (TAC) -a més de rajos X convencionals i ecografia- i quiròfans de cirurgia major ambulatòria, serà l'únic d'aquestes característiques a la Comunitat Valenciana.

Figuració delc entre d'especialitats des de l'avinguda de Campanar.

Amb l'engegada d'aquest centre els veïns van a disposar de les especialitats de nefrologia, pediatria, reumatologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia, rehabilitació, endocrinologia, pneumologia, neurologia, urologia, al·lèrgia, medicina digestiu, cirurgia general, obstetrícia i ginecologia, dermatologia, cardiologia, cirurgia vascular, oftalmologia, otorinolaringologia, odontologia.

En tractar-se d'un centre d'alta resolució, a més de consultes comptarà amb serveis de diagnòstic i tractament.

En aquest sentit, oferirà serveis de cirurgia major ambulatòria. Per a això comptarà amb tres quiròfans de cirurgia general i un altre per a oftalmologia.

A més, comptarà amb sales per a tècniques d'endoscòpia, electrocardiograma, audiometria, rajos x o ecografia, entre unes altres, a més de sala d'extraccions.

Elecció del projecte guanyador de l'hospital

El centre de salut i d'especialitats representa una part del conjunt del projecte de l'Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch.

La resta de l'actuació inclou la integració arquitectònica i urbanística en el solar de Campanar d'un hospital de mitjana i llarga estada, quatre hospitals de dia per a l'atenció de trastorns mentals i altres instal·lacions com un centre de trobada de pacients de salut mental, un centre d'estudis i recerca en salut i gènere, una escola de salut, una casa del pacient o l'ampliació de l'aparcament subterrani. Així mateix contempla un parc urbà que connectarà l'espai entre totes les àrees.

Per a executar aquest ambiciós projecte, Sanitat va convocar un concurs d'idees a què es van presentar 14 propostes de les quals, després de passar per un procés participatiu en el qual els veïns han pogut votar la seua favorita, s'han seleccionat sis finalistes (cinc triats pel jurat i un per votació popular).

Fins al 12 de juny els finalistes podran presentar els projectes definitius, entre els quals es triarà el guanyador, que rebrà 100.000 euros com a avançament del pla director valorat en 400.000 euros. El segon i tercer classificat s'emportaran una compensació de 25.000 euros cadascun.