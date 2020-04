Primer ERTO en una empresa pública valenciana: EMT València i sindicats arriben a un acord que no minva el sou dels treballadors

Al voltant de mitjanit d'aquest dilluns es va arribar a un acord entre la direcció de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València i el comité d'empresa conformat pels diferents sindicats amb representació en l'entitat (APTTUV, UGT, CCOO, TUC i CGT) per a aplicar el primer Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en una empresa pública valenciana, com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

Segons l'acord, l'expedient entrarà en vigor aquest dimecres 8 d'abril i es prolongarà fins al 10 de maig.

Segons les previsions de l'empresa, el descens en més d'un 90% de viatgers patit des de l'inici de la crisi a mitjan març que va obligar l'entitat a reduir un 45% el servei, suposarà només el mes d'abril un minvament d'ingressos de tres milions d'euros, la qual cosa justifica l'ERTO per a pal·liar en la mesura que siga possible aquestes pèrdues.

Finalment, la direcció de l'empresa ha acceptat la gran majoria de les condicions exigides pels sindicats per a acceptar l'expedient i a més els alts directius i caps àrea es baixaran un 10% el sou mentre dure l'ERTO.

Així, l'empresa complementarà fins al 100% del salari base, prima fixa i antiguitat, no repercutint l'afectació de l'ERTO en l'abonament de les pagues extra, percebent-les al 100%.

El període de suspensió no afectarà la meritació d'antiguitat ni provocarà cap variació en l'ordre d'escalafó, així com a la generació de vacances i dies de conveni.

L'afectació serà de caràcter voluntari, podent ser pel període complet o per setmanes. En cas de no cobrir-se el nombre de treballadors de manera voluntària, l'empresa podrà adscriure obligatòriament a un número fins a arribar als acords per a cada àrea de l'empresa. Sobre aquest tema, fonts de l'EMT han explicat que no poden detallar un nombre fixe d'empleats perquè es tracta de baixes voluntàries que es poden agafar per setmanes, per la qual cosa seran torns rotatoris.

L'empresa s'ha compromés també a acceptar la vigència del preacord de conveni acordat el 13 de març íntegrament i es compromet al manteniment de l'ocupació des de la data de finalització de l'ERTO, no podent-se realitzar extincions de contracte ni acomiadaments.

Als processos per Incapacitat Temporal per Contingència Comuna que s'inicien mentre estiga vigent l'ERTO, el complement empresarial regulat en l'article 48 del conveni col·lectiu serà la diferència entre la seua retribució fixa i la prestació econòmica de la Seguretat Social, equiparant econòmicament al personal en IT amb els afectats per l'ERTO.

Finalment, queden excloses les baixes cursades per sospita per exposició, contacte o contagi víric i una vegada finalitzat e l'ERTO, es recuperarà el cobrament del 100% del complement d'empresa.