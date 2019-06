Ciudadanos y Partido Popular confían en alcanzar un acuerdo para gobernar en Castilla y León

Partido Popular y Ciudadanos han avanzado este miércoles un futuro acuerdo para gobernar en Castilla y León, a falta analizar punto por punto el decálogo programático que impone el partido de Albert Rivera. "Hay voluntad de acuerdo y estoy convencido de que de estas negociaciones va a salir un acuerdo de gobierno. Si no fructifica, y esperemos que no sea así, se negociará con otras fuerzas". Así ha anunciado el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, José María Espejo, apartando, de momento, al PSOE, el partido más votado en la comunidad.

Espejo y el candidato a la Junta, Fracisco Igea han mantenido una primera reunión de negociación con el secretario del Partido Popular, Teodoro García Egea y el candidato de PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Regeneración junto a un PP que ha gobernado 32 años

La reunión, que apenas ha durado una hora, se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León. Una vez finalizada, Espejo, muy sonriente, e Igea, con gesto circunspecto, han comparecido ante los medios para hablar de una reunión "satisfactoria", "productiva" y "esperanzadora".

El secretario de Acción Institucional ha avanzado que hay "voluntad de acuerdo para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León" y que hay una premisa: "Que las cosas cambien". Según Espejo, habrá cambio porque Ciudadanos "va a gobernar en Castilla y León". Lo hará, si el acuerdo cristaliza, junto al PP, un partido que lleva 32 años en la Junta. Espejo se ha apresurado a matizar que las negociaciones que este miércoles se han puesto en marcha se centrarán en "medidas de regeneración", una "parte sustancial" de las conversaciones sobre las que ha remarcado la "buena disposición del PP". Para él, "hay voluntad de acuerdo" y de estas negociaciones "saldrá un acuerdo de gobierno".

A preguntas de la prensa, Francisco Igea ha subrayado que "las cosas van a cambiar en Castilla y León" y que "los ciudadanos van a ver que lo importante está por llegar". Con menor entusiasmo que el secretario de Acción Institucional, Igea ha asegurado que su partido hará "honor a su palabra", mientras que Espejo hablaba del "acuerdo preferencial con el PP".

Sobre aplicar medidas regeneradoras negociando con un partido que lleva tres décadas en el gobierno y sobre el que penden varios casos de corrupción, Igea ha contestado que no habrá "ningún imputado en el Gobierno". Estas afirmaciones llegaban a la vez que la nota del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, informando de las diligencias abierta en un juzgado de Salamanca, por la presunta financiación ilegal de las primarias del PP que ganó Alfonso Fernández Mañueco.

Las explicaciones de Teodoro García Egea y de Fernández Mañueco tuvieron el mismo aire optimista que las de Ciudadanos. El secretario de Organización del PP habló una reunión "fructífera" y de "un buen punto de partida". A pesar de que el Partido Popular se va a sentar a negociar con Vox en algunos ayuntamientos, García Egea definió su partido como "la opción de centro derecha moderada" que "han elegido los ciudadanos". Denostando "las ciudades del cambio de Podemos y el PSOE", anunció "los gobiernos de la libertad".

Fernández Mañueco precisó que el decálogo que presentó el lunes Ciudadanos "es un magnífico punto de partida" porque hay muchos puntos de coincidencia como la bajada de impuestos, la mejora de los servicios públicos o la mejora de las condiciones de vida en el mundo rural. Además consideró que hay que hacer un análisis del funcionamiento de la administración (Ciudadanos habla de chiringuitos) y "mejorar la motivación de los funcionarios".

Fernández Mañueco, sobre las líneas rojas de Ciudadanos: "Lo que quieran"

Sobre la regeneración como eje central, García Egea adelantó "que no habrá ningún tipo de problema" y que "todo lo que sea regeneración es bueno" mientras que Fernández Mañueco señaló que una de las condiciones de Ciudadanos, suprimir los aforamientos, está en su programa. Cuando se le recordó que Ciudadanos pretende eliminar los fueros en los miembros del Gobierno autonómico y no sólo en los parlamentarios como pretende el PP, Fernández Mañueco comentó que para ello habría que abordar una "reforma exprés" del Estatuto de Autonomía y que ello requiere el acuerdo del resto de partidos. En cualquier caso, respondió con un "lo que quieran" sobre las líneas rojas que marque Ciudadanos.

En lo que el Partido Popular parece no ceder ni un palmo es en ceder la presidencia a Ciudadanos. "Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas", comentó García Egea en referencia a la superioridad numérica de escaños del PP, 29, frente a los 12 de Ciudadanos. No opinó lo mismo sobre la voluntad de los ciudadanos que han dado más escaños al PSOE, en concreto 35, y que ha castigado con contundencia al PP. Sobre un "pacto de perdedores", culpó al candidato socialista, Luis Tudanca, por no haber apoyado "la ley de la lista más votada". "Si el señor Tudanca nos ha dejado algo abierto...", dijo. En todo caso, García Egea mostró su convencimiento de que PP y Ciudadanos "van a gobernar en Castilla y León". Los trabajos, dijo, podrían empezar esta tarde, o mañana.