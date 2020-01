El PP de Valladolid ironiza con que los vecinos entren al parking de la Plaza Mayor sin pagar hasta que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con la concesionaria

La portavoz del Grupo Popular de Valladolid, Pilar del Olmo, ha denunciado este miércoles la situación "absolutamente irregular" en la que se encuentra el aparcamiento de la Plaza Mayor. Según la líder municipal de los 'populares', la concesión terminó hace dos años y el Ayuntamiento sigue manteniendo a la misma concesionaria sin haber siquiera prorrogado el contrato.

Según ha explicado del Olmo en una rueda de prensa, la situación jurídica y administrativa del parking de la Plaza Mayor es "muy preocupante". La concesión original, que fue aprobada en el año 1973 con una duración de 43 años, está, según el PP de Valladolid, "finalizada", por lo que, desde principios de 2017, el aparcamiento de la Plaza Mayor, el más antiguo y uno de los más importantes de Valladolid, funciona de manera irregular.

"Está operado por una concesionaria que no es tal, porque no tiene ningún contrato en este momento con el Ayuntamiento", ha señalado la concejala, quien ha ironizado con la posibilidad de que los vallisoletanos accedan sin pagar porque la concesionaria no debería estar recaudando sin contrato. "Si nosotros hemos estado pidiendo al Ayuntamiento que pusiera unas horas gratis para los usuarios, ahora debería ser gratis para todo el mundo", ha sentenciado la concejala.

El concejal del PSOE, Pedro Herrero, de quien dependen las competencias municipales, ha matizado la situación en declaraciones a eldiario.es. Aunque reconoce que la situación no es la mejor posible, explica que todo es más complicado que lo planteado por Del Olmo. "El aparcamiento tiene dos plantas que se construyeron en épocas diferentes y se licitaron a empresas diferentes, aunque ahora sólo dependa de una". Esta particularidad supone que la concesión de una de las plantas ha caducado y la otra sigue vigente.

"Que no se haya puesto la fecha de finalización no quiere decir que esté finalizado", señala Herrero. En 2016 el Ayuntamiento llegó a un acuerdo son SABA, la empresa concesionaria, para aunar las dos concesiones y fijar una fecha común. "Se entendió que lo más razonable era firmar ese acuerdo después de las obras de remodelación del parking", señala el concejal. Ahora, con las obras finalizadas, el Ayuntamiento, dice Herrero, está trabajando en esa dirección. "Pero para acordar una fecha tendremos que echar cuentas primero, hacer un estudio económico y luego plantear la fecha. Igual les parece bien o tendremos que enfrentarnos a la empresa". Según fuentes municipales, la empresa Saba estaría recaudando más de un millón de euros por esa concesión.

La líder del PP asegura que ya han reiterado en varias ocasiones tanto en los Plenos como en las Comisiones que era urgente solucionar la concesión del parking, ya que "los vallisoletanos no merecen sufrir un expediente tan mal hecho". La situación, explica la concejala 'popular', ha sido ignorada por el Equipo de Gobierno hasta que su grupo municipal empezó a señalar la situación. "Al principio decían que no pasaba nada, pero realmente se han dado cuenta que sí que pasa y que es urgente dar una solución a un problema que puede afectar a todos los vallisoletanos", ha sentenciado. La edila se ha preguntado que, "en caso de accidente, de quién sería la responsabilidad".

Herrero ha pedido a Del Olmo que no intente llamar "a la rebelión ciudadana". Según el concejal, aunque se están ocupando de este asunto con toda la celeridad posible, los técnicos están trabajando con cautela y no se descarta contratar a una firma especializada para resolver el contrato. "En caso de accidente, la empresa tienen un seguro de responsabilidad civil", ha querido dejar claro el concejal. Sobre la posibilidad de entrar sin pagar, el edil socialista rechaza la idea. "Por supuesto que los ciudadanos tienen que pagar cuando accedan al aparcamiento".