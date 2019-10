Ciudadanos se deshace en Segovia por el control de la secretaria de organización y su pareja: denuncias por enchufismo y acumulación de cargos

Ciudadanos Segovia está partido en dos debido a la gestión que ejercen en la agrupación la secretaria de organización, Noemí Otero, y su pareja, Alfonso Martín, secretario de Acción Institucional del partido, según advierten antiguos miembros de la ejecutiva a eldiario.es. La ejecutiva de Ciudadanos ha implosionado: cuatro de los siete miembros se han ido por la "deriva derechista" de Albert Rivera, pero también por el "control" que la líder de la formación y su pareja ejercen en Segovia.

Otero es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y diputada delegada del Área de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad en la Diputación de Segovia, un puesto que según el Boletín Oficial de la Provincia es de "dedicación exclusiva plena". Los críticos de Ciudadanos en Segovia pusieron en conocimiento de las instancias del partido esta situación que califican de "anómala", así como que Otero tenía, hasta hace unos días, a su pareja como asesor del grupo en la Diputación, un cargo por el que cobraba 30.281,66 euros anuales.

La dimisión de Alfonso Martín se ha hecho efectiva este martes, aunque Ciudadanos explicó a este diario que su dimisión se había producido hace dos semanas. Trabajadores de la Diputación confirmaron haber visto a Martín yendo a su puesto durante la semana pasada. Alfonso Martín ha explicado a eldiario.es que ha dejado el cargo, aunque ha rehusado exponer sus motivos. El sector crítico del partido en Segovia apunta a que se debe a una decisión de Madrid. "Ciudadanos ha criticado últimamente el enchufismo en el PSOE y nosotros estábamos haciendo lo mismo en Castilla y León", asegura Luis Ortiz, miembro de la ejecutiva de Ciudadanos hasta hace un par de semanas.

Para Ortiz, que dimitió por la negativa de Albert Rivera a pactar con Pedro Sánchez, el control que ejercen Otero y Martín sobre el partido es total. "Llevan el partido entre los dos, han elaborado las listas electorales y decidido quién iría a la Diputación ellos solos. Fue la exportavoz de Ciudadanos en Segovia, María José García Orejana, quien denunció la situación de la pareja en Segovia. La exportavoz envió una carta el 13 de septiembre al Gabinete de Cumplimiento del Código Ético de Ciudadanos en la que relataba lo sucedido.

Un mes antes había hecho la misma denuncia ante la Comisión de Garantías y Valores. Desde este órgano le respondieron que se trataba de "una cuestión de carácter interno". Para Orejana la respuesta es insuficiente. "La Comisión de Garantías conoce, consiente y defiende los hechos como se desprende de sus contestaciones", cuenta a eldiario.es. Consciente de que la situación de Otero podría suponer un incumplimiento del código ético del partido, Orejana acudió al Gabinete de Cumplimiento. "Un mes después no se han puesto en contacto conmigo, aunque tienen la obligación de hacerlo", relata.

Por el cargo en la Diputación, Otero cobra entorno a 61.000 euros anuales. Y, aunque como portavoz del Ayuntamiento no percibe sueldo, sí recibe una cantidad por asistencias a plenos, Juntas de gobierno, Juntas de portavoces y comisiones informativas, que supera ampliamente los 1.000 euros mensuales complementarios. El partido no ve ninguna anomalía en esta situación y aduce que para ser miembro de la Diputación hay que ser concejal, aunque no valoran el hecho de que Otero tenga un cargo ejecutivo en la Diputación y además sea portavoz del grupo municipal. "Nosotros entendemos que esto es una falta muy grave", asegura Orejana.

Según denuncia el exmiembro de la ejecutiva de Ciudadanos, Luis Ortiz, en un principio la pareja tenía intención de que fuese Alfonso Martín quien ocupara el cargo de Otero en la Diputación. Martín fue candidato a la alcaldía por Torrecaballeros en las pasadas elecciones municipales, aunque no ganó. "Su objetivo era ir a la Diputación pero como no pudo, ha necesitado que le contraten como asesor", denuncian Orejana y Ortiz. Los críticos del partido subrayan que la preja ha evitado, incluso, debatir decisiones importantes del partido.

Martín irá de número dos de Cs al Congreso

La ejecutiva ha estado sin reunirse durante cuatro meses y no ha podido discutir quién asesoraría a Ciudadanos en la Diputación, quién sería el portavoz del grupo en Segovia, ni tampoco quién iría de candidato a las elecciones del 11 de Noviembre, un puesto que será para Alfonso Martín, que irá de número dos de Ciudadanos al Congreso. Ante esta situación, la estructura local del partido está fracturada. "Hay gente que sigue afiliada, pero que está en contra de ellos. Por eso se fue más de la mitad de la junta directiva", explica Ortiz.

Según denuncia, si el tandem Otero-Martín actúa así es porque el partido en Valladolid lo tolera. "Informalmente pedimos al partido a nivel autonómico que intentase cambiar la forma en la que se está dirigiendo la agrupación de Segovia, pero no lo ha hecho. Parece que Igea está pagando la cuota por ir contra Albert Rivera en el tema de Silvia Clemente", sentencia Ortiz.

Hace dos semanas, preguntada por esta situación, Otero salió al paso de las acusaciones en una rueda de prensa en el Ayuntamiento. Entonces afirmó que Alfonso Martín era una persona "con identidad propia" y que no había inconvenientes en que fuese asesor.

Aunque el sector crítico ve con buenos ojos la dimisión de Martín, siguen oponiéndose a la acumulación de cargos de Otero. Aseguran que hay muchos otros concejales en pueblos de Segovia que podrían estar en la Diputación, pero que fue la pareja quien decidió encabezar el grupo en el Ayuntamiento, que tuviese un puesto de gobierno en la Diputación y también contratar a Martín como asesor.