El presidente de Castilla y León pide a sus ayuntamientos y al Gobierno que se reduzca al 25% el transporte público

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado este domingo "la restricción al máximo de comercios, que se reduzca el transporte público y que los centros de culto religioso se cierren". "Vamos a ser más restrictivos con el transporte", ha anunciado, aunque no tiene competencias sobre el transporte público urbano.

También ha solicitado a los ayuntamientos que atiendan a las recomendaciones de la Junta de Castilla y León y no proporcionen el 100% del servicio. "La decisión queda en manos de los ayuntamientos. Vamos a recomendar que adopten las medidas más restrictivas como las que hemos tomado en la Junta de Castilla y León", ha señalado Mañueco.

El presidente autonómico ha anunciado que se publicará este domingo una orden para establecer una reducción del 75% del servicio de transporte metropolitano e interurbano con capacidad máxima de un 25% de las plazas y cumpliendo el metro de separación entre viajeros. De todas maneras, Mañueco ha insistido en la importancia de que la gente no utilice el transporte público salvo en casos de máxima necesidad.

El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León han mantenido un pulso en torno al transporte público urbano en los últimos días. A pesar de sus reticencias, Puente se vio obligado a suprimir el transporte público el sábado pero este domingo ya ha funcionado al 100% ante el Real Decreto aprobado de urgencia el Consejo de Ministros.

Mañueco también ha anunciado que esta tarde la Junta contactará con los ayuntamientos para abordar la situación del sector del taxi, puesto que es una competencia municipal y valoren la situación y las medidas.

El lunes se reunirá el Consejo de Gobierno de forma extraordinaria a través de teleconferencia para seguir tomando medidas en relación al coronavirus, según ha señalado Mañueco.

"Los casos urgentes y no demorables continuarán"

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado que las citas en Atención Primaria pasarán a ser telefónicas y no presenciales: valorarán el problema y si es necesario atenderán en el centro de salud con las debidas medidas de protección o en el domicilio. Sobre la receta electrónica, el paciente dice lo que necesita a los profesionales y a las 48 horas podrán recoger sus medicamentos en las farmacias. Los casos urgentes y no demorables continuarán.

Los hospitales van a seguir dando respuesta a las enfermedades prevalentes y graves y a los que tienen coronavirus. Algunas citas serán reprogramadas. "Aquellas que no sean reprogramables y necesiten una respuesta rápida se seguirán haciendo", ha afirmado Casado, quien no ha descartado utilizar todos los recursos públicos y privados "si lo necesitamos".

Todos los hospitales de Castilla y León contarán con un 'hospital de campaña' para clasificar a los pacientes en un triaje antes de entrar en los centros hospitalarios. "La medida que de verdad puede parar esto es la medida de contención. Si somos capaces de contener a lo mejor no necesitamos estos recursos, pero queremos estar preparados". "Los pacientes con determinados problemas van a seguir siendo atendidos", ha garantizado. "Nuestra atención al coronavirus no nos va a distraer de la que precisan otros pacientes", ha insistido la consejera, que ha informado de un nuevo refuerzo en el número 900 222 000 ante un repunte de llamadas. La consejera ha asegurado que el 012 no es un teléfono de gestión.

Además, Mañueco ha solicitado reforzar a los profesionales sanitarios y dotación económica para las autonomías, los establecimientos, los autónomos, las pymes y todos aquellos sectores "especialmente afectados". Ha llamado a la responsabilidad y garantizado el abastecimiento de medicamentos y alimentos.

En relación a todos aquellos que han regresado desde Madrid a sus lugares de origen, Mañueco ha apelado a la responsabilidad y a restringir "al máximo" los movimientos. Además, el presidente autonómico se dirigirá a alcaldes y presidentes de la Diputación para que todos conozcan las instrucciones y recomendaciones.

Así lo ha asegurado Mañueco después de la videoconferencia convocada a todos los líderes autonómicos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo había previsto esta videoconferencia sobre las medidas adoptadas por el coronavirus inicialmente a las 17.00 horas del sábado, pero el Consejo de Ministros convocado por la mañana para declarar el estado de alarma se alargó más de lo previsto.

Castilla y León iniciará el nivel II del Plan de Protección Civil. "Todas las personas deben actuar con responsabilidad", ha remachado Mañueco, que ha pedido comprensión a los castellanos y leoneses. "Soy consciente de que esto va a suponer un gran sacrificio social, personal y económico", ha reconocido. Mañueco ha agradecido su trabajo a quienes continúen con su actividad y a los profesionales sanitarios, de alimentación y distribuidores.

"Vamos a superar esta crisis lo más rápidamente posible", ha augurado Mañueco.

Mañueco ha declarado la plena lealtad institucional. "La Junta y el Gobierno que yo presido estará al servicio e interés de la población", ha asegurado. El líder autonómico ha recordado que la Junta solicitó declarar el Estado de Alarma y ha agradecido a Sánchez esta decisión. "También hemos pedido medidas de confinamiento social, proteger a los profesionales sanitarios y material para ello. Todas las medidas que tome el gobierno en esta línea tendrán el apoyo incondicional de la Junta".