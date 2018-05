Arabia Saudí detiene a varias activistas que desafiaron la prohibición de conducir un mes antes de levantar el veto

Desde el pasado 15 de mayo, las autoridades saudíes han arrestado a varias activistas que han luchado durante años por los derechos de las mujeres, haciendo campaña por el fin del veto a conducir un vehículo y del sistema de tutela, que supedita los derechos de las mujeres a la figura de un hombre.

En total, según las organizaciones de derechos humanos, siete defensores han sido detenidos, dos hombres y cinco mujeres. Entre ellas figuran las conocidas activistas Iman al Nafyan, profesora universitaria y bloguera, y Luyain al Hazlul, que ya estuvo arrestada durante 73 días tras desafiar, en 2014, la prohibición de conducir al intentar entrar en Arabia Saudí desde los Emiratos Árabes Unidos. Sus detenciones se han producido cinco semanas antes de que la monarquía del Golfo levante el veto que durante décadas ha impedido conducir a las mujeres saudíes.

Según el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR), Iman al Nafyan ha podido telefonear a su familia una vez, mientras que Al Hazlul permanece incomunicada, y ambas están retenidas en un lugar desconocido, por lo que el GCHR ha pedido que se garantice su seguridad e integridad física, y que sean puestas en libertad junto al resto de detenidos.

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), también se encuentra entre rejas Aziza Al-Yousef, que participó junto a Iman al Nafyan en el desafío a la prohibición de conducir en Riad en 2013. "Anteriormente habían sido acosadas e interrogadas por su activismo a favor de los derechos de la mujer en el país", explica la ONG. Además, ha sido arrestada Aisha al-Manea, que lucha por el derecho de la mujer a conducir desde principios de los noventa. Asimismo, han sido detenidos Ibrahim al-Modeimigh, abogado, y el activista Mohammad al-Rabea.

Las autoridades no han confirmado el arresto de los activistas pero las declaraciones oficiales en los medios estatales informan, sin dar más detalles, de la detención de siete personas, cuya fecha coincide con la de los defensores. Se les acusa de formar una "célula", que "amenaza la seguridad del Estado" por su "contacto con entidades extranjeras con el objetivo de socavar la estabilidad y el tejido social del país". La agencia oficial de noticias, SPA, citó a un portavoz de la Seguridad del Estado que señaló que su actividad "sobrepasa los pilares religiosos y patrióticos" de Arabia Saudí.

Según Human Rights Watch, defensores de derechos humanos saudíes sostienen que en septiembre de 2017, la Casa Real saudí llamó a los activistas más conocidos del reino, incluido algunos de los detenidos esta semana, y les advirtieron de no hablar con los medios de comunicación. Esta advertencia, señalan, se produjo el mismo día que el rey Salman bin Abdelaziz decretó el fin de facto de la prohibición de conducir un vehículo para las mujeres y ordenó empezar a emitir permisos de conducir para las saudíes, medida que se pondrá en marcha el próximo 24 de junio.

La represión se intensifica, según AI

AI denuncia que las autoridades saudíes han lanzado una campaña de desprestigio en los medios oficiales para "tratar de desacreditar a los defensores de los derechos de las mujeres detenidas presentándolos como 'traidores". "Esta escalofriante campaña de desprestigio es un acontecimiento extremadamente preocupante para los defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí. Estas tácticas descaradas de intimidación son totalmente injustificables", apunta Samah Hadid, directora de campañas de AI para Oriente Medio.

El levantamiento de la prohibición no ha ido acompañado de medidas reformistas en otros ámbitos. Al contrario, la represión contra escritores, defensores de derechos humanos y disidentes no ha dejado de aumentar. "El príncipe heredero Mohammad Bin Salma se ha presentado a sí mismo como un 'reformador', pero tales promesas no se cumplen en medio de la intensificación de la represión contra las voces disidentes en el reino", agrega la representante de AI.