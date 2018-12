Trump vuelve a justificar la separación de padres e hijos en la frontera: "Si no los separas, mucha más gente vendrá"

Cuatro días después de la muerte de la niña de 7 años mientras estaba detenida en la frontera de Estados Unidos, este domingo el presidente Donald Trump ha justificado la separación de padres e hijos en las fronteras.

"La política de la separación de los niños en la frontera durante la Administración de Obama era mucho peor que la manera en la que lo manejamos ahora. Recuerden la fotografía de 2014 de los niños en jaulas: los años de Obama", ha iniciado el mensaje en su cuenta personal de Twitter.

"Sin embargo, si no los separas, MUCHA más gente vendrá. ¡Los contrabandistas usan a los niños!", ha concluido el presidente estadounidense.

The Democrats policy of Child Seperation on the Border during the Obama Administration was far worse than the way we handle it now. Remember the 2014 picture of children in cages - the Obama years. However, if you don’t separate, FAR more people will come. Smugglers use the kids!

En noviembre, hizo declaraciones similares por la misma vía. En dos tuits acusó al histórico programa televisivo 60 minutes de fake news por criticar la política de separación de padres e hijos en la frontera.

Trump insiste en generar alarma social por el cruce irregular en la frontera con México y en retratar a los migrantes como criminales. En los últimos meses ha amenazado con tomar medidas como cerrar la frontera de forma permanente o autorizar a los militares a matar para "proteger" la patrulla fronteriza.

Mexico should move the flag waving Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!