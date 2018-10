Los Gobiernos de Zapatero y Rajoy inflaron las cifras sobre deportaciones de migrantes por cometer algún delito

Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy inflaron las cifras sobre las deportaciones de migrantes entre 2009 y 2016, según ha informado este jueves El Confidencial. La información y las estadísticas difundidas por el Ministerio del Interior durante este periodo destacaban que la mayoría de personas en situación irregular habían sido deportadas por haber delinquido, de acuerdo con el medio. Sin embargo, solo un 32% de las más de 69.775 personas expulsadas había cometido algún delito, según sus datos, obtenidos a través de la Ley de Transparencia.

Por el contrario, durante estos años se expulsó a más personas por estar en situación administrativa irregular, lo que se considera una falta, no un delito: siete de cada diez migrantes fueron deportados por no tener permiso de residencia.

Así, las cifras obtenidas por el medio no coinciden con lo publicado en aquellos años en los balances oficiales sobre inmigración irregular ni en las notas de prensa difundidas. Según su análisis, los datos bailan entre un 36 y un 75% a lo largo de estos años.

Entre 2009 y mediados de 2011, la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por el exministro Antonio Camacho, distinguió entre expulsiones cualificadas -personas con algún antecedente- y las no cualificadas, las relacionadas con estancia irregular. Esta distinción continuó bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz hasta el año 2016.

Según los datos analizados, las expulsiones por no tener papeles llegaron a triplicar lo que mostraban los balances oficiales. Mientras, las ejecutadas a delincuentes no llegaban a la mitad. En 2011, por ejemplo, las estadísticas oficiales apuntaron que hubo 9.114 expulsiones cualificadas, frente a 2.244 por estancia irregular. Los datos obtenidos por el medio sostienen que, sin embargo, aquel año hubo 3.585 expulsiones por algún antecedente mientras las que se produjeron por no tener papeles alcanzaron las 7.600.