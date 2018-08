Grande-Marlaska, sobre la devolución exprés a Marruecos: "Es un mensaje a las redes criminales: no permitiremos la inmigración violenta"

"Mandar el mensaje a las organizaciones criminales que trafican con personas de que no vamos a permitir la inmigración violenta". Esa es, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la razón que ha empujado al Ejecutivo a devolver a Marruecos en poco más de 24 horas a 116 personas tras saltar la valla de Ceuta la semana pasada, en un procedimiento sin precedentes, muy criticado ante una posible "falta de garantías" jurídicas de los migrantes deportados.

"En esta ocasión, tanto España como Marruecos hemos querido mandar un mensaje a las organizaciones criminales que trafican con personas. El mensaje es que la migración ordenada, segura y legal es posible y deseable. No la ilegal y violenta", ha afirmado Grande-Marlaska en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. "No vamos a permitir la migración violenta que atente contra nuestras fuerzas de seguridad. Se envía un mensaje claro a las organizaciones delictivas", ha aseverado el ministro.

El titular de Interior ha continuado con la línea de defensa de la devolución exprés iniciada este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Grande-Marlaska insiste en diferenciar entre los migrantes que entran a España a través de las vallas fronterizas y aquellos que alcanzan las costas españolas en patera.

"Es importante distinguir entre garantizar la supervivencia y los derechos humanos con entradas violentas. No es lo mismo. Hay que actuar de forma diferenciada", ha señalado el titular de Interior, para continuar detallando la supuesta "violencia" con la que lograron sortear la alambrada algunos de los participantes en los últimos saltos a la valla ceutí.

Ante la aparente relación causa-efecto entre la supuesta violencia empleada por un grupo de las 116 personas que saltaron la valla y la devolución posterior, diputados de Unidos Podemos y el Grupo Mixto han criticado el "castigo" lanzado desde el Gobierno a personas que "desesperadas por llegar" que no tienen "otra vía" para hacerlo que la irregular.

En el turno de réplica, el ministro ha reiterado su posición. "No podemos caer en la justificación de la violencia con lo que han tenido que pasar estas personas. No. Hay gente que también entra pacíficamente", ha respondido. Seamos pacíficos y no vamos a beneficiar al violento, beneficiemos al que no es violento", ha concluido Grande-Marlaska.

Sobre las denuncias de ONG pro derechos humanos, que han alertado de los riesgos de no haber identificado en el operativo de devolución a posibles víctimas de trata, el ministro ha negado esta posibilidad con el argumento de la inexistencia de mujeres entre quienes sortearon la valla ceutí en el último salto. "¿Quienes son los que atacan la valla violentamente? Como siempre en la vida, los hombres. Somos mucho mas violentos. Y la mayor parte de la trata es trata sexual y el altísimo porcentaje la sufren las mujeres y los menores. Y ni uno ni otro son los que atacan la valla", ha sostenido el responsable de Interior. Su argumento choca con la insistencia de organizaciones especializadas sobre la necesidad de visibilizar la trata laboral, sufrida también por los hombres.

Tras la devolución de 116 personas de forma exprés, organizaciones especializadas y abogados de extranjería han criticado el operativo policial debido a una posible "falta de garantías jurídicas" vinculado al corto plazo de tiempo transcurrido entre el salto de la valla y la expulsión posterior. Para el titular de Interior el tiempo proporcionado a los abogados fue "más que razonable".

"Han participado 12 abogados, es decir, menos de 10 migrantes por letrado. Yo no puedo dudar de la asistencia letrada y de los conocimientos de los abogados que los asisten", ha sostenido Grande-Marlaska. Desde el Colegio de Abogados de Ceuta han denunciado no haber sido informados de la devolución exprés de la que iban a ser objeto las personas a las que habían defendido horas antes. Este hecho, indican, limitó su capacidad para detectar potenciales solicitantes de asilo ya que, generalmente, la dinámica de la ciudad autónoma es otra y pueden reunirse con los migrantes posteriormente para detectar las razones de su huida.

"Respeto las criticas de los abogados, los plazos del procedimiento de expulsión, más largo, es diferente al de devolución, de un máximo de 72 horas desde su llegada a España", ha señalado el responsable de Interior.

Cómo se produjo a la devolución exprés

Según el ministro, en el última entrada coordinada por la valla de Ceuta, algunos migrantes "utilizaron cizallas, mazas y piedras, productos químicos y excrementos lanzados a los guardias civiles". Posteriormente, se puso en marcha el operativo de identificación con el objetivo de aplicar el Acuerdo de Readmisión con Marruecos de 1992. A medida que llegaron al Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI), los funcionarios de Extranjería los afiliaron e identificaron. Una vez realizado este trámite, ha afirmado, las personas devueltas fueron asistidas por un equipo de 12 abogados y seis intérpretes de forma individualizada, tras lo que se "incoaron los expedientes de devolución previstos en la Ley de Extranjería".

La Policía Nacional entregó una copia a los interesados, además de enviar una "lista completa con los datos de todos los devueltos a las autoridades marroquíes", ha expuesto el ministro. El operativo de devolución exprés se inició a las 18 horas del pasado 23 de agosto y finalizó a las 15 horas del día siguiente.

Todos los migrantes que saltaron la alambrada la semana pasada fueron devueltos excepto "dos menores que declararon ser menor de edad" y una "tercera persona mayor de edad que permanece en el CETI tras pasar por el hospital". Con este último dato, desconocido hasta ahora, concluye que del total de 119 personas que sortearon la valla el 23 de agosto, 116 fueron retornados de forma inmediata.

Grande-Marlaska ha asegurado que "ninguna de ellas llegó a pedir protección internacional" y ha insistido en que las personas que quisiesen solicitar protección internacional podrían hacerlo de forma legal en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. "En la oficina existe una oficina de asilo, existe una vía legal para pedir protección internacional", ha añadido.

Sin embargo, organismos internacionales como Acnur llevan años denunciando que las personas subsaharianas no tienen acceso a estas oficinas, pues las fuerzas de seguridad marroquíes les impiden su aproximación a la frontera.

Durante su comparecencia en la comisión de Interior, el ministro ha enumerado las medidas tomadas en materia migratoria durante los dos primeros meses de Gobierno socialista. "En años anteriores hemos vivido una política de sequía en materia migratoria", ha indicado en referencia a la "falta de previsión" del Ejecutivo popular ante el fuerte aumento de las llegadas de migrantes a las costas españolas registrado desde 2016.

Entre ellas, Grande-Marlaska ha recordado decisiones como el refuerzo de los efectivos enviados a Ceuta tras el salto de 602 personas a la ciudad autónoma, la creación de un centro de recepción de migrantes en Algeciras para atender la llegadas a las costas, así como los "avances" gestados en el proceso de "cooperación" en política migratoria con los países de tránsito y origen, destacando el papel de Marruecos.

En esta línea, el ministro ha anunciado la consecución de la reactivación del pacto de repatriaciones entre España y Senegal. "El acuerdo de repatriaciones se paralizó en el último año y este se ha reactivado en el último mes. Hemos conseguido que Senegal vuelva a reconocer a sus nacionales en las repatriaciones", ha declarado.