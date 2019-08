Salvini impide entrar en aguas italianas al barco de la ONG alemana Lifeline con 100 rescatados

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha firmado la prohibición de entrada en aguas territoriales de su país al buque humanitario Eleonore, que pertenece a una ONG alemana y este lunes rescató en el Mediterráneo a 100 personas en peligro.

Según ha informado el Ministerio del Interior, el líder ultraderechista ha firmado la "prohibición de entrada, tránsito y parada en las aguas territoriales italianas para la nave Eleonore, con bandera alemana". Y esa orden ha sido transmitida a los ministros de Defensa, Infraestructura y Transporte, añade la nota de Interior.

Un cuestionado decreto aprobado el pasado agosto en el Senado italiano establece que el ministro del Interior puede limitar o prohibir la entrada de naves en aguas territoriales italianas por motivos de seguridad y las multas pueden alcanzar el millón de euros para los comandantes de incumplan esta disposición, superiores a las sanciones estipuladas en un decreto previo sobre seguridad.

El buque Eleonore, de la ONG alemana Mission Lifeline, informó este lunes en las redes sociales de que había socorrido a 100 migrantes que iban en un bote neumático que se estaba hundiendo frente a las costas de Libia, y que se dirigía con los rescatados "hacia el norte". Entre ellos, precisan a eldiario.es, hay 30 menores, 15 de ellos no acompañados. Estuvieron dos días en el mar.

La organización ha explicado que la Guardia Costera de Libia "amenazó" a la tripulación del barco alemán y llegó a acercarse a una distancia de 50 metros, lo que provocó el nerviosismo de la gente, que pensaba que iban a ser trasladados de nuevo a Libia y "no querían volver".

"La tripulación de Eleonore ha hecho un gran trabajo hoy. Ahora estamos buscando un puerto seguro. Hemos pedido al Gobierno federal que se encargue de eso. Espero que la gente pueda desembarcar pronto", escribió el capitán de la ONG Claus-Peter Reisch en Twitter.

Reisch ha explicado que la tripulación se encargó "toda la noche de que nadie se caiga por la borda" y que se dio a los rescatados "té dulce y barritas energéticas". El doctor del barco está asistiendo a los rescatados en el pequeño hospital a bordo, añadió. También se ha extendido una lona por la cubierta porque hay pocos lugares con sombra.

Alertan de un nuevo naufragio frente a Libia

Por su parte, el servicio de ayuda a los migrantes en el Mediterráneo Alarm Phone dicho en Twitter que teme que haya habido otro naufragio en aguas fronterizas. También la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Libia ha alertado de un "trágico naufragio" frente a las costas de Al Khums. Unos 60 supervivientes, según la agencia de Naciones Unidas, han sido devueltos a la orilla y "varios cuerpos han sido recuperados hasta la fecha, entre ellos niños y niñas".

Yet another shipwreck? During the night, at around 3.30am, we were called by a boat off the coast of #Libya, with up to 100 people on board. They had left Al Khums about 3 hours earlier. They were in severe distress, crying and shouting, telling us that people had died already.