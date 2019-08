Al menos 40 personas mueren en el naufragio de una patera frente a las costas de Libia, según la ONU

Nueva tragedia en el Mediterráneo central. Al menos 40 personas han muerto en su intento de llegar a las costas europeas después de que su bote naufragara frente a las costas de Libia, según ha informado en Twitter Charlie Yaxley, portavoz de Acnur para África, el Mediterráneo y Libia, de acuerdo con los primeros testimonios de los supervivientes. Alrededor de 60 personas han sido localizadas y devueltas por los agentes libios al país vecino, donde pesan numerosos abusos contra la población migrante.

"Desde esta mañana se está llevando a cabo una operación de rescate por parte de pescadores locales y de la Guardia Costera de Libia", ha explicado Yaxley, quien ha asegurado que entre los supervivientes hay personas procedentes de Sudán, Egipto, Marruecos y Túnez. De acuerdo con los testimonios recabados, entre los fallecidos hay niños, explica la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Se han recuperado varios cuerpos sin vida. Ayoub Gassim, portavoz de la Guardia Costera de Libia, ha dicho a The Associated Press que al menos cinco cadáveres, incluido el de un niño, han sido localizados cerca de la ciudad occidental de Al Khums, a unos 120 kilómetros al este de Trípoli.

Los primeros en dar la voz de alarma fueron los activistas del servicio de ayuda a los migrantes en el Mediterráneo Alarm Phone, quienes denunciaban durante la mañana de este martes de la posibilidad de un nuevo naufragio en aguas fronterizas.

Yet another shipwreck? During the night, at around 3.30am, we were called by a boat off the coast of #Libya, with up to 100 people on board. They had left Al Khums about 3 hours earlier. They were in severe distress, crying and shouting, telling us that people had died already.