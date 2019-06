Una anfitriona de Airbnb echa a sus huéspedes con insultos racistas: "¿Qué mono se va a quedar en el sofá?"

Meshach Cisero y sus amigos querían disfrutar de un fin de semana en Nueva York, para lo que alquilaron un apartamento a través de Airbnb. Sin embargo, poco después de llegar el pasado viernes, a las dos de la madrugada, se vieron en la calle, según explica Cisero en Twitter. La anfitriona del piso los había echado de su casa después de proferirles insultos racistas como "mono", un ataque habitual contra las personas negras, según ha denunciado el grupo de amigos en sus redes sociales.

"Cuando llegamos a nuestro Airbnb, fuimos acosados varias veces antes de ser expulsados a las dos de la mañana. Sus argumentos eran que se sentía insegura, dio por hecho que íbamos a robar y destruir su propiedad. Luego nos dijo: '¡Lárguense de mi casa inmediatamente!'. Colaboramos y empezamos a guardar en la maleta nuestras cosas para irnos", relata en su Instagram Cisero, chef y propietario de un restaurante en Washington D.C.

Según puede apreciarse en los vídeos grabados y difundidos por los huéspedes, uno de los encontronazos se produjo porque llegaron cinco hombres en lugar de los cuatro que ella esperaba. Uno de los hombres le contesta que la quinta persona dormiría en el sofá, explicándole que en su descripción de Airbnb "dice cuatro y un sofá, así que son cinco". La anfitriona le responde: "¿Qué mono se va a quedar en el sofá?".

This is unacceptable behavior that I had to endure last night. I was kicked out and called racial slurs by my Airbnb host. I am extremely livid. @airbnb needs to fix this! We deserve better! “Which one of the monkeys are going to sleep on the couch?” pic.twitter.com/tJV6Ll4EDh — M. Gatsby (@_MrMAC) 1 de junio de 2019

"Somos un grupo de profesionales educados y trabajadores y nos calificaron como criminales y animales una y otra vez. Esto fue muy traumático para nosotros", dice otro de los integrantes del grupo en Twitter.

This evening we unfortunately had the unpleasant encounter of experiencing a racist @airbnb host. She put us out at 2:30am in the morning, only after calling us racial slurs such as monkeys and criminals. pic.twitter.com/L4D3s1kXO9 — Meshach Cisero (@mcisero24) 1 de junio de 2019

We are a group of 4 educated and working professionals and were classified as criminals and animals over and over again. This was very traumatic for us, personally.



She became so angry, rude, and disrespectful that we had to call @NYPD because we weren’t sure if she’d attack us — TooN (@Kartoon_1911) 1 de junio de 2019

Los vídeos del incidente han circulado por redes sociales y, según informan varios medios anglosajones, la compañía ha eliminado la cuenta de la anfitriona y se disculpó con Cisero y sus amigos. "Tenemos una estricta política de no discriminación", sostiene la plataforma en un comunicado difundido por los medios de comunicación. "Les estamos agradecidos por informarnos de esto para que podamos tomar medidas".