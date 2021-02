Si ves fotos de estos carteles, que no te engañen: no los colocó un musulmán, los puso un partido antiinmigración

Hay bulos que relacionan directamente a los inmigrantes con agresiones o robos, pero hay otros, más sutiles, que son creados para generar la idea de que la inmigración es una invasión violenta. Entre ellos se está moviendo uno, que bebe de una campaña del partido Democracia Nacional en el año 2007, cuando aparecieron carteles en algunas calles con el lema: "Nosotros llegamos en patera pero vosotros os largaréis de aquí nadando". Entonces, ya se desmintió que el mensaje no provenía de ningún inmigrante o musulmán, sino que buscaba sembrar el odio. Este año, los desinformadores han vuelto a recuperarla, difundiendo las imágenes de entonces por redes sociales con mensajes como "el Islam advierte a España".

No es el único bulo que se está moviendo en los últimos meses en los que intentan convencerte de que las personas que emigran a España tienen malas intenciones. Te los contamos para que estés alerta:

Las pegatinas de "nosotros llegamos en patera pero vosotros os largaréis de aquí nadando": fueron creadas y distribuidas por Democracia Nacional

"Estos cartelitos los han puesto en Parla", "mira los carteles que están poniendo en Badalona" o "el islam advierte a España". Con la difusión de estos mensajes, supuestamente reales, vinculados directamente con las personas recién llegadas a las costas españolas, acompañados de unas fotos de pegatinas en las que pone "nosotros llegamos en patera pero vosotros os largareis de aquí nadando", los desinformadores pretenden generar una percepción negativa de la inmigración en España. Sin embargo, estos adhesivos, que supuestamente han aparecido en municipios catalanes o madrileños, no se tratan de un mensaje de inmigrantes ni personas musulmanas como se señala. Tampoco son actuales. Estas pegatinas fueron creadas y distribuidas por el partido Democracia Nacional y las fotos, que ahora se mueven por redes sociales como WhatsApp o Twitter, llevan circulando al menos desde el año 2017.

Esta acción fue llevada a cabo por la formación política hace más de 14 años, entre 2006 y 2007, y pedían a simpatizantes que colaboraran "con los gastos de edición" de las pegatinas. Tal y como explicaron en su propia web, uno de esos adhesivos incluía el siguiente texto: "Nosotros vinimos aquí en patera, vosotros saldréis nadando". Además, indicaban que las mismas irían firmadas por el partido "pero con un tipo de fuente arábigo" con tal de "llamar la atención de la ciudadanía sobre el problema". De ahí las letras en árabe que aparecían en las pegatinas.

Este vídeo no corresponde a una "manifestación de los moros en contra del pueblo español", es una celebración por el nacimiento de Mahoma en Mislata, Valencia

"Ayer en Mislata avenida Gregorio Gea manifestación de los moros en contra del pueblo español", afirman los mensajes que se difunden junto a un vídeo de un tumulto de gente con banderas verdes frente a una oficina de IberCaja. Sin embargo, se trata de un intento de los desinformadores de hacerte creer que esto es un acontecimiento violento. Ni es una protesta ocurrida ayer, ni tiene nada que ver con una manifestación contra el pueblo español, es un vídeo que lleva difundiéndose desde 2019.

Como nos confirmaron desde el Ayuntamiento de Mislata (Valencia) y la Delegación del Gobierno en Valencia, se trata de una celebración de la comunidad islámica por el cumpleaños de su profeta Mahoma. Desde el Ayuntamiento también señalaron que fue un acto que cumplió todas las medidas de seguridad, que también se celebra en otros municipios valencianos y que "siempre se produce de manera respetuosa". Además, este vídeo no es actual ni tampoco está grabado durante la pandemia, sino que se trata de una celebración ocurrida el sábado 2 de noviembre de 2019.

No, las personas de este vídeo no cantan "os vamos a cortar el gaznate a todos los españoles infieles que no alaban a Mahoma"

Un vídeo en el que vemos a un grupo de hombres cantando en una embarcación se ha compartido con comentarios que aseguran que la letra de su cántico dice, "os vamos a cortar el gaznate a todos los españoles infieles que no alaban a Mahoma". Sin embargo, en ningún momento del vídeo los protagonistas dicen nada similar, se trata de una traducción falsa.

La canción que cantan es 'Bye Bye Salam' del artista argelino Djalil Palermo, cuya letra no contiene esa frase. Además, desde la Casa Árabe explican que la canción es en "dialecto argelino" y que "no tiene nada que ver con degollar españoles". Afirman que la canción manifiesta que el amor del cantante (rosa) está encarcelado y explican que "es una canción de denuncia sobre la situación en Argelia en clave metafórica". También el Instituto Árabe, Eventos Islámicos España y la periodista siria Basma Dali confirman que esta letra no tiene nada que ver con el mensaje con el que se difunde.

Estos hombres negros entrenando en una playa no son inmigrantes recién llegados a Canarias que forman parte de "la quinta columna de Marruecos"

"¡Impactante entrenamiento de los recién llegados a Canarias!" o "la quinta columna de Marruecos, no tienen pinta de esqueléticos, si no de mercenarios. Nos están engañando y metiendo el caballo de Troya". Así se difunde un vídeo de 7 hombres negros entrenando en una playa.

Sin embargo, se trata de un bulo. Este vídeo no refleja a inmigrantes recién llegados a la isla ni forman parte del ejército de Marruecos. El vídeo fue subido a TikTok por Pape Mbaye, un luchador de artes marciales mixtas (MMA) senegalés y que sale en las imágenes haciendo abdominales, el 20 de junio de 2020. Mbaye tiene publicaciones en sus redes sociales de entrenamientos en España desde, al menos, enero de 2020, como varias fotos y vídeos en un centro de MMA en Salou (Tarragona) y un vídeo en un gimnasio en Jaén. Por otro lado, dos medios de comunicación de Senegal, como LutteTV o WiwSport señalaron que Mbaye está en España para prepararse para un "duelo de jaula" de MMA.

* Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.