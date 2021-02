Vuelven los bulos sobre restaurantes chinos y falsos brotes de COVID-19

En España según el INE en 2020 vivían más de 230.000 personas chinas, una población que es a menudo objetivo de bulos y desinformaciones, especialmente desde el inicio de la pandemia. Los mensajes falsos que los vinculan con enfermedades y la transmisión de estas a través de sus negocios han continuado más allá de los primeros meses de la crisis sanitaria global, tras los primeros casos detectados en Wuhan (China). El último se ha difundido recientemente en Gran Canaria.

No, estas personas asiáticas no cortan un bebé para comérselo: el nuevo bulo al calor del racismo por el coronavirus

"Sanidad cerró el chino de la parada de taxi debido a que hubo también otro brote", dice un audio difundido en varias ocasiones desde el mes de enero. Es un bulo que, según la familia que regenta el restaurante, ha provocado la caída del número de pedidos recibidos. Además de este nuevo mensaje falso que vincula COVID-19 con los comercios regentados por ciudadanos chinos, recordamos otras dos falsas alertas lanzadas desde el inicio de la pandemia, que suelen acarrear consecuencias económicas y sociales para quienes las sufren.

No, Sanidad no ha cerrado "el chino de la parada de taxi" de Gáldar (Gran Canaria) por un brote de COVID-19 como afirma este audio

"Sanidad cerró el chino de la parada de taxi debido a que hubo otro brote de positivos el viernes", afirma un audio que se ha difundido por el municipio de Gáldar, en Gran Canaria. En esta nota de voz un hombre también alerta del posible contagio de las personas que han estado en el establecimiento. Este audio se refiere al restaurante de comida china El Castillo, que es conocido en la localidad como "el chino de la parada de taxi", y según señala la familia que regenta este local a través de una publicación en sus redes sociales, se trata de un bulo.

Desde Salud Pública, organismo que se encarga del control de las medidas sanitarias de los establecimientos, señalan que no han cerrado este restaurante. Pero no es la única autoridad que ha desmentido este contenido, también la Policía Local pidió a través de sus redes sociales que no se contribuya a la difusión de "noticias falsas o no contrastadas" y que no se estigmatice a "ningún vecino". También añadió que "cualquier noticia que tenga que ver con un riesgo para la salud pública será anunciada en las redes y canales oficiales" y que se debe desconfiar de "audios y mensajes reenviados en cadena por redes de mensajería sin ningún tipo de verificación oficial".

Además, en la publicación compartida en Facebook por una de las integrantes de la familia que regenta el restaurante se asegura que "ninguno de los componentes del negocio es positivo en COVID-19". La familia afirma que "con ese audio el restaurante pasó de estar funcionando bastante bien a solo tener dos pedidos al día" y que tras la publicación de este post en Facebook han vuelto a tener clientes.

Los comerciantes chinos de Totana (Murcia) que fueron víctimas de un bulo sobre el contagio del virus

"Por favor, que nadie vaya a la tienda del Yaki, absolutamente ninguno. Evitad en la medida de lo posible ir a las tiendas de los chinos", decía un audio que se difundió al inicio de la pandemia de la COVID-19 en España. En esta nota de voz, difundida en la localidad de Totana (Murcia), un hombre afirmaba que la mujer de Yaki, un comerciante de una tienda de alimentación, tenía COVID-19. Además, aseguraba que ambos eran de Wuhan. Pero se trataba de un bulo. "Mi mujer no está infectada", afirmó Yaki en un comunicado publicado a través de Facebook.

En esta publicación Yaki señalaba que "esta información" estaba haciendo daño a su familia y al negocio. Además, después de que el mensaje se hiciera viral entre los vecinos de esta localidad murciana, se descubrió la identidad de la persona que había creado el bulo, y horas después el autor salió a pedir perdón públicamente. Era un vecino del municipio que afirmó en una comparecencia ante los medios que ese mensaje, que en un primer momento había enviado a una sola persona, era mentira. En esta comparecencia también pidió perdón "a todos los comercios chinos de Totana".

No, no hay pruebas de que la comunidad china en Usera (Madrid) cerrara sus comercios por el COVID-19 en junio de 2020 ni de que la Embajada de China lo recomendara

"La comunidad china en Usera (Madrid) vuelve a cerrar sus comercios por consejo de su embajada tras el brote de COVID-19 en Pekín". Este y otros mensajes muy similares circularon a través de Twitter, Facebook y WhatsApp en diferentes formatos en junio de 2020. Coincidiendo con el final del estado de alarma y del confinamiento por el coronavirus, estos mensajes se viralizaron apuntando a la comunidad china y a sus comerciantes en España.

Sin embargo, la Embajada de China aseguró que su institución "nunca ha recomendado ni recomienda el cierre de comercios a la población china en España" y afirmó que "desde la Embajada, siempre se ha recomendado a los residentes chinos en España que sigan los protocolos establecidos por el Gobierno español contra el COVID19". También el vicepresidente de la Asociación de Chinos en España, Dawei Ding, señaló que, al contrario de lo que señalaban los mensajes, la Embajada de China no suele hacer este tipo de peticiones y que cuando se difundió el contenido, los establecimientos chinos estaban reabriendo sus puertas. Además, varios comercios regentados por personas chinas del barrio de Usera negaron a Maldita.es estar cerrando sus negocios.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.