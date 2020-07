Así se utiliza la pandemia para atacar a los migrantes: del comerciante chino acusado de estar infectado a las falsas huidas

Desde que la COVID-19 fuera descubierta en un mercado de Wuhan a finales de 2019, los desinformadores han aprovechado para desinformar y criminalizar a la población china en España, señalándola como foco de contagio. También las personas que han llegado en patera a las costas de la isla de Fuerteventura han sufrido las consecuencias de la desinformación. A través de audios o carteles se han difundido por la isla canaria diferentes bulos que aseguran que inmigrantes con coronavirus se han dado a la fuga y están poniendo en peligro a la población.

Fuerteventura: epicentro de bulos que vinculan inmigración y coronavirus

Saber más

También en Santander, un cartel situaba como foco de contagio una vivienda "patera" de 13 personas inmigrantes y en Murcia un audio señalaba a un grupo de extranjeros alojados en un hostal como amenaza frente al coronavirus. Sin embargo, no hay pruebas de que ninguno de estos mensajes sea real y algunos de los autores de estos bulos ya han sido identificados.

Del comerciante chino acusado de ser un foco de contagio a las tiendas de Usera.

Desde que el coronavirus llegara a España, la población china ha sido una de las principales dianas de los desinformadores. Una de las víctimas de estos bulos fue Jaki, un comerciante chino de Totana (Murcia) sobre el que un vecino difundió un mensaje en el que decía que su mujer acababa de regresar de Wuhan (China) y estaba en cuarentena por el coronavirus. Además, según cuenta el propio Jaki, se pedía que nadie fuera a comprar a su comercio ni a otros regentados por ciudadanos chinos en la ciudad. Tal fue el alcance del bulo, que el comerciante tuvo que publicar en su cuenta de Facebook un comunicado en el que aclaraba que él y su familia procedían de una ciudad situada a casi mil kilómetros de Wuhan. Además, explicó que su mujer había regresado de un viaje a China y que, aunque no estaba infectada, había decidido aislarse en "una casa de campo fuera de Totana" por precaución.

El bulo circuló a través de WhatsApp por todo el municipio y se descubrió la identidad del desinformador, que tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación para pedir disculpas y aclarar que ese mensaje que en un primer momento había enviado a una sola persona era mentira. Pero no es el único bulo que se ha difundido que vincula coronavirus con la población china en España. También una imagen que afirmaba sin pruebas que los comercios chinos estaban cerrando sus puertas en el barrio madrileño de Usera se difundió a finales de junio cuando se anunciaron algunos rebrotes en Pekín a mediados de junio. En la imagen que se difundía se afirmaba que la Embajada de China en España les había recomendado hacerlo. Sin embargo, desde la Embajada aseguran a Maldita.es que "nunca han recomendado ni recomiendan el cierre de comercios a la población china en España".

Desde el restaurante Parrilla Tong Fu, situado en el barrio de Usera y que tiene sus puertas abiertas al público, afirman a Maldita.es que este mensaje es falso. Según aseguran, “están abiertos la mayoría de los comercios de la zona”, e indican que tampoco han visto que ningún comercio cerrara tras los rebrotes registrados en Pekín. Además, aseguran que no han recibido ninguna recomendación por parte de la Embajada para el cierre de su comercio. Como ellos, dos establecimientos más de la zona también negaron a Maldita.es que se hubieran cerrado comercios regentados por población china en Usera y aseguran que, por el contrario, empezaron a abrir, con el levantamiento de las restricciones. También ambos establecimientos, uno de ellos situado a la altura del número 30 de la calle Dolores Barranco, niegan haber recibido recomendaciones por parte de la Embajada para cerrar su comercio.

El audio sin pruebas que afirma que varias personas inmigrantes contagiadas por coronavirus han huido del aislamiento en el hostal Manolo en Cartagena (Murcia).

Un audio en el que una mujer aseguraba que habían llegado varias pateras y que "venían todos contagiados y los hospedaron a todos en el Hostal Manolo" se viralizó en Murcia a finales de junio. Además, en el audio alertaba de que estas personas habían huido y estaban poniendo en peligro a la población. Sin embargo, desde la Delegación de Gobierno en Murcia aseguraron a Maldita.es que hasta el 1 de julio solo habían llegado cinco personas con coronavirus y, por tanto, no era cierto que todas las personas llegadas en las pateras fueran positivas en COVID-19.

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad de Murcia aseguran que "los casos positivos se ingresan en el hospital de referencia para valoración", y explican que posteriormente "se remiten a un hospital concertado en función de razones clínicas o sociales, a fin de que puedan guardar el aislamiento" y no en un hostal como afirma el audio. Además, desde la organización Accem, que trata a los inmigrantes hospedados en este hostal, afirman que las personas que estaban en este hostal cuando se difundió el audio habían llegado en patera el día 20 de junio y que todas ellas habían dado negativo en las pruebas de coronavirus que se hacen desde la Consejería de Sanidad. Tanto desde la ONG como desde la Delegación del Gobierno sostienen que estas personas no tienen obligatoriedad de permanecer aisladas.

Lo que sabemos sobre el supuesto foco de coronavirus en una vivienda de 13 personas extsranjera de Santander.

En formato de imagen también se ha difundido una alarma contra personas inmigrantes en Santander en la que, de nuevo, se las vincula con un foco de contagio de coronavirus. En las últimas semanas se ha difundido un cartel en el que se afirma que hay un foco de contagio de coronavirus de la calle Nicolás Salmerón (Santander) y que "es de un piso patera habitado por como 13 individuos inmigrantes". En esta imagen también se dice que esta información ha sido "tapado por la prensa, la radio y la televisión además del silencio del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander", un truco muy utilizado por los desinformadores.

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad de Cantabria aseguran a Maldita.es que se ha detectado un foco con 16 personas positivas en COVID-19 en esa calle, pero este proviene "de cuatro domicilios distintos, sin vínculo entre ellos". Además, explican que “entre el primer foco de seis contagios y el segundo de tres no se estableció en un primer momento vínculo epidemiológico alguno. Luego surgieron otros dos focos en dos domicilios distintos con seis y un positivo respectivamente". También afirman que es falso que todas las personas contagiadas sean inmigrantes, aunque no especifican si entre ellas había o no personas extranjeras.

Ni uno ni nueve: los bulos que afirman que inmigrantes con COVID-19 se han dado a la fuga en Fuerteventura

Primero en formato de audio y luego en forma de cartel: los desinformadores han aprovechado la llegada de inmigrantes en patera a la isla de Fuerteventura para crear alarma sobre supuestas huidas de los centros en los que se encuentran en aislamiento. Una mujer aseguró en un audio que nueve inmigrantes con coronavirus se habían saltado el aislamiento y estaban deambulando por los alrededores de la ciudad de Puerto del Rosario. En este audio afirmaba que a ella y su marido les habían recomendado no ir "a Puerto, lo que es la zona del Lidl sobre todo", lugar en el que se encuentra la denominada Nave del Queso, unas instalaciones en las que las autoridades han aislado a los inmigrantes que llegan por mar. Todo un bulo: desde la Delegación del Gobierno en Canarias aseguran que es falso que nueve inmigrantes con coronavirus hayan huido y el Cabildo de Fuerteventura aseguró a través de su página de Facebook que se trataba de “bulos y noticias sin contrastar”. Además, desde ambas instituciones aseguran que la autora del bulo ha sido identificada y puesta a disposición de la Fiscalía por la posible “comisión de varios delitos, odio y alarma social”.

También se difundió una imagen que afirmaba que se había dado a la fuga del CIE de El Matorral (Fuerteventura) un inmigrante que “llegó ayer en patera y dio positivo en COVID-19". En la imagen que se difundía se daban los supuestos datos de la persona huida, pero desde la Delegación del Gobierno afirman que es falso que se haya dado a la fuga un inmigrante con coronavirus y aseguran que el Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral está vacío. También confirman desde el Cabildo de Fuerteventura que el contenido de esta imagen es falso y aseguran que el único centro de la isla donde se ha aislado a inmigrantes llegados en patera es la Nave del Queso, de donde niegan que se haya fugado ninguna de las 70 personas internas. Además, afirman que tienen conocimiento de este bulo y que se ha puesto "en manos de la Policía".

* Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.