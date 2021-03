Cuidado con esta cadena que dice que "hay más marroquíes que autóctonos" en dos islas de Canarias: está cargada de bulos

Está circulando una cadena de WhatsApp sobre los inmigrantes en Canarias que afirma que "en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, el número de marroquíes ya es mayor que el de la población autóctona", pero se trata de una desinformación. Este mensaje también dice que hay "casi 7.000 inmigrantes en el listado, con una paga alucinante", haciendo referencia a los inmigrantes en Canarias. En realidad, es un bulo viejo que se refiere a las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid de 2017. El contenido también asegura que los inmigrantes "han robado en una iglesia", pero la diócesis de Canarias no tiene constancia de ello. Además, en noviembre de 2020 se difundió un vídeo de una agresión y un robo en una iglesia con mensajes que señalaban que había ocurrido en las islas y que era un inmigrante el agresor, pero se trata de un vídeo grabado en Guyana.

Cuidado con los audios que difunden bulos sobre supuestas ayudas a los inmigrantes que llegan a Canarias

"Canarias ya está 'ocupada' por marroquíes y mauritanos. En las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, el número de marroquíes ya es mayor que el de la población autóctona. Es una estrategia marroquí que empieza a darle resultados: la toma 'pacífica' de territorios mediante su ocupación por las bravas". Este fragmento forma parte de la cadena que está circulando por redes sociales como Facebook y que se utiliza para desinformar sobre la población migrante que ha llegado a Canarias.

Sin embargo, no hay pruebas de que la población de personas inmigrantes sea superior a la de población española en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Teniendo en cuenta los datos oficiales de población y las llegadas irregulares, no hay nada que lo demuestre. Además, la cadena de WhatsApp que se ha difundido no aporta ninguna prueba.

Si nos vamos a las cifras demográficas de las dos islas proporcionadas por el Instituto Canario de Estadística, en 2020, el año con los últimos datos disponibles, la población de Lanzarote y Fuerteventura era de 155.812 y 119.732 respectivamente.

Si desglosamos las cifras que da el Instituto Canario de Estadística de población censada en las dos islas en 2020 entre población española y población extranjera, podemos ver que en ambas islas el número de personas españolas es muy superior al de extranjeros. En Lanzarote, había registrados 107.262 españoles y 48.550 extranjeros, de los cuales 5.633 son de nacionalidades marroquí o mauritana, a las que hace referencia la cadena que circula. En el caso de Fuerteventura, el número de españoles fue de 76.122 y de 43.610 extranjeros, de los cuales 4.721 son de nacionalidades marroquí o mauritana.

Los datos hacen se refieren a la población censada en las islas y entre las dos islas en 2020 suman 183.384 españoles y 92.160 extranjeros de cualquier nacionalidad, de los cuales 10.354 eran mauritanos o marroquíes.

Pero, ¿y si miramos los datos de llegadas en 2020 en patera a las islas de Lanzarote y Fuerteventura? El Ministerio del Interior recoge en un informe las llegadas por vía marítima a toda Canarias de inmigrantes entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. En este período, y teniendo en cuenta que se trata de las llegadas de inmigrantes de cualquier nacionalidad a todas las islas Canarias, no solo a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, ni solo de personas mauritanas y marroquíes, el número total de llegadas fue de 23.023 personas.

Si contáramos con las llegadas totales por vía marítima a todas las islas del archipiélago canario en 2020 y de todas las nacionalidades, que el Ministerio del Interior cifra en 23.023 personas, tampoco la cifra de inmigrantes en las islas de Fuerteventura y Lanzarote sería superior al número de españoles.

El bulo sobre las ayudas al alquiler de 2017 de la Comunidad de Madrid

"Es alucinante, casi 7.000 inmigrantes en el listado, con una paga alucinante, que nadie tendremos en la jubilación, a pesar de trabajar 40 años. Difundirlo si os parece bien, se tiene que enterar muchísima gente, algo hay que hacer". Esta afirmación aparece en la cadena que circula ahora para desinformar sobre los inmigrantes llegados a Canarias. Sin embargo, este texto se empezó a difundir en 2018 haciendo referencia a las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid de 2017.

Pero era un bulo que hubiera una lista con 7.000 inmigrantes. El listado de las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid de 2017 tenía 6.962 beneficiados en total, sin distinguir entre la nacionalidad del receptor: es falso que los casi 7.000 fueran inmigrantes.

Además, el 63% de los receptores de la ayuda tenían nacionalidad española y el 37%, extranjera. De los más de los 6.900 admitidos para recibir esta ayuda, 4.376 eran españoles frente a 2.586 de nacionalidad extranjera. Por lo tanto, la mayoría eran españoles.

Estos datos se pueden comprobar en esta base de datos, donde aparece el NIF –que comienza con número y pertenece a personas con nacionalidad española– o el NIE –que pertenece a personas con nacionalidad no española y comienza por X o Y– de los beneficiados de esta ayuda.

El vídeo de un robo en una iglesia en Guyana que se difundió como si hubiera ocurrido en Canarias

La cadena también dice que los inmigrantes en Canarias "han robado en una iglesia". No obstante, desde la diócesis de Canarias aseguran que no tienen constancia de que ningún inmigrante haya robado en una iglesia. Por su parte, la Guardia Civil de Las Palmas afirma que no tienen constancia de un robo en una iglesia. Apuntan que hubo un robo de las joyas de la Virgen del Carmen, un monumento del municipio de Mogán, pero no se ha esclarecido quiénes fueron los autores ya que la investigación continúa abierta.

Además, a finales de 2020, se difundió un vídeo en el que se ve a un hombre negro acercarse a un altar, agredir a un cura mientras da una misa y robar. Este vídeo se difundió con mensajes como este: "Es más cómodo decir que el tema de la inmigración ilegal descontrolada en Canarias es un bulo y que vienen aquí a ganarse la vida honrada y pacíficamente".

Pero es un bulo: el robo del vídeo no es en Canarias, ni es un inmigrante irregular en España. Es un vídeo grabado durante una misa el 7 de noviembre en la catedral de la Inmaculada Concepción en Georgetown (Guyana).

Este vídeo fue publicado por una página de Facebook católica de Guyana situada en Georgetown. Estas imágenes son un extracto de un vídeo de 56 minutos de una misa oficiada en la catedral de la Inmaculada Concepción de Georgetown, como se puede comprobar comparando con las imágenes del interior que aparecen en Google Maps de esta iglesia con las del vídeo. Además, a través de la búsqueda de palabras clave en Google, se pueden encontrar publicaciones de medios de comunicación de Guayana que recogen este asalto a la catedral en noviembre de 2020.

* Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con elDiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.