Marlaska califica de “sesgadas” las críticas por la tragedia de Melilla: “La actuación fue legal y no hubo muertes en España”

Las críticas son “sesgadas”. Lo que ocurrió fue “legal y proporcionado”, aunque murieran decenas de personas. Y, eso sí, “ninguna persona murió en España”. Es lo que ha afirmado este viernes en Bruselas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la llegada a un consejo extraordinario de ministros del ramo para analizar la situación de la migración en Europa, marcada por la negativa del gobierno italiano de extrema derecha de acoger a refugiados del Mediterráneo.

En el mismo día en que los miembros de la comisión de Interior del Congreso de los Diputados han visto algo más de seis horas de imágenes de la tragedia de Melilla, Marlaska ha defendido las actuaciones policiales, al tiempo que el PP ha insistido en pedir su dimisión; Unidas Podemos ha denunciado la “omisión de socorro” y EH Bildu ha asegurado que se produjo un “intercambio de piedras” entre migrantes y agentes de la Guardia Civil.

“Me llama la atención que tanto interés, tanta preocupación y ocho horas de grabación las hayan reducido a un tercio”, ha dicho Marlaska: “Yo creo que es el peligro de las interpretaciones muy subjetivas y muy sesgadas. Yo creo que el que ve las imágenes en su conjunto es quien contextualiza, y acreditan efectivamente lo que hemos dicho desde un primer momento: que fue una tragedia con 23 personas fallecidas, pero que fue un ataque violento y de una violencia extrema y máxima por parte de aquellos que intentaban entrar, utilizando instrumentos peligrosos como radiales, como hachas, como palos de todo tipo, en territorio español. Donde hubo más de 50 guardias civiles heridos, dos de ellos de especial gravedad, y gendarmes marroquíes. Y que la Guardia Civil utilizó los medios proporcionales, adecuados, necesarios para hacer frente a esa entrada violenta”.

El ministro del Interior ha insistido: “Lo que ha quedado claro es una actuación absolutamente proporcional, legal y necesaria para defender las fronteras de un ataque violento. Y que no hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida, en territorio nacional español. Lo que de esas imágenes se concluye no es otra cosa que la actuación legal, proporcional, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fundamentalmente de la Guardia Civil”.

Sin embargo, la principal conclusión de los socios parlamentarios y de coalición del PSOE es que no se cumplió con la legalidad vigente y que los derechos de las personas migrantes fueron vulnerados. “Las imágenes son tremendas y ponen de manifiesto que no se está garantizando la legislación española y europea en frontera. No se está garantizando el acceso a dependencias diplomáticas o a puestos fronterizos de personas que tienen la necesidad de solicitar asilo o protección internacional. No se ha dado un trato debido a estas personas, es trato inhumano. Lo que hemos visto es una clara omisión de socorro”, aseguró el diputado de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos en Interior, Enrique Santiago.

Desde EH Bildu coinciden en que las imágenes son “dramáticas” y que demuestran, a su juicio, que no se cumplió la ley. “Se ve a agentes de la Guardia Civil utilizando piedras como material antidisturbios. Y se ven personas que caen desfallecidas al suelo por una desproporción en el uso de la fuerza”, denunció el portavoz de la formación independentista vasca, Jon Iñarritu.

Desde el PP, por el contrario, defienden la actuación de la Guardia Civil, al tiempo que piden la dimisión del ministro Marlaska.

“No hubo fallecidos en territorio español”, insiste Marlaska: “No voy a entrar en interpretaciones sesgadas, en interpretaciones muy subjetivas, pero que no se contextualizan con las imágenes y con lo que realmente aconteció: un ataque a nuestra frontera, absolutamente violento, una tragedia que no nos hubiera gustado ver a nadie, pero una actuación absolutamente proporcional y necesaria en atención a la violencia desarrollada por las personas que trataron de entrar de forma ilegal en las fronteras, que no son solo de España, que son las fronteras europeas”.

El ministro del Interior ha rechazado recientemente la petición del Parlamento Europeo de comparecer ante la comisión de Libertades para dar cuenta de la tragedia. “Al Parlamento Europeo se le ha informado de que estando pendientes las investigaciones en España, pues que se entiende conveniente y oportuno esperar para comparecer. Evidentemente no hay ningún problema en acudir, como no ha habido ningún problema en poner el conjunto del material gráfico para poder observar, disponer y sacar las conclusiones. Hay algunos que no han querido verlo en su integridad, han querido solo verlo parcialmente. Que cada uno saque sus conclusiones”.