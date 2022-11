Los socios del PSOE denuncian el “trato inhumano” en la tragedia de Melilla tras ver las grabaciones

Los miembros de la comisión de Interior han acudido hoy a la visualización de algo más de seis horas de imágenes de la tragedia de Melilla que el ministerio del Interior y la Guardia Civil han organizado este viernes en el Congreso. Esos mismos diputados ya tuvieron la oportunidad de acudir personalmente al puesto fronterizo con Marruecos donde se produjeron al menos 23 muertos, aunque en esta ocasión se ha puesto a su disposición un mayor volumen de material audiovisual procedente de las propias cámaras de seguridad de la frontera, pero también de un helicóptero de la Guardia Civil y de un dron.

La principal conclusión de los socios parlamentarios y de coalición del PSOE es que no se cumplió con la legalidad vigente y que los derechos de las personas migrantes fueron vulnerados. “Las imágenes son tremendas y ponen de manifiesto que no se está garantizando la legislación española y europea en frontera. No se está garantizando el acceso a dependencias diplomáticas o a puestos fronterizos de personas que tienen la necesidad de solicitar asilo o protección internacional. No se ha dado un trato debido a estas personas, es trato inhumano. Lo que hemos visto es una clara omisión de socorro”, aseguró el diputado de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos en Interior, Enrique Santiago.

Desde EH Bildu coinciden en que las imágenes son “dramáticas” y que demuestran, a su juicio, que no se cumplió la ley. “Se realizaron devoluciones en caliente, No hubo atenciones a heridos y hay imágenes controvertidas en las que se ve un intercambio de piedras. Se ve a agentes de la Guardia Civil utilizando piedras como material antidisturbios. Y se ven personas que caen desfallecidas al suelo por una desproporción en el uso de la fuerza”, denunció el portavoz de la formación independentista vasca, Jon Iñarritu.

Desde el PP, por el contrario, defienden la actuación de la Guardia Civil. Una defenso que compatibilizan con la petición de dimisión del ministro Marlaska. “Marlaska aseguró que estuvieron 150 agentes y hoy nos han dicho que es mentira, que en el momento que más se juntaron había 100 y con agentes doblando turnos. Había desproporción por el lado de Marruecos, con alrededor de unos 400 efectivos. Se ha constatado que mintió, que ha dejado a su suerte a la Guardia Civil. El responsable de los 55 agentes heridos es el señor Marlaska”, planteó la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, tras ver las imágenes.

Desde el PSOE defienden tanto la labor de su ministro como de las fuerzas de seguridad, que subrayan que se limitó a “defender la soberanía y evitar un asalto violento que pretendieron realizar más de 2.000 personas. Un asalto violento y una actuación correcta de la guardia civil que se ajusta a proporcionalidad”, describió el diputado socialista, David Segarra. El PSOE sí admite ahora la presencia de agentes marroquíes en suelo español que en su día negó el ministerio, aunque asegura que se trató en todo caso de una “actuación coordinada” entre ambos países para el control de la frontera.

EH Bildu insistió en la necesidad de que las investigaciones sobre la tragedia de Melilla lleguen hasta el final porque se trata de “lo más grave que ha ocurrido en una frontera europea en las últimas décadas”. Y por eso defienden la necesidad de una comisión de investigación en paralelo a los trabajos de la Fiscalía, a la que animaron a “llegar hasta el final”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá por segunda vez en el Congreso para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento y de las fuerzas de seguridad el próximo miércoles ante el Pleno.