Marlaska deja en manos del Congreso la difusión de los vídeos que ponen a prueba su versión sobre la tragedia de Melilla

Fernando Grande-Marlaska insiste una y otra vez en que “ningún hecho trágico” sucedió en suelo español durante el salto de la valla de Melilla que acabó con la vida de al menos 23 personas el pasado 24 de junio. Cuatro meses después de la tragedia, aún no se han difundido de forma íntegra las grabaciones oficiales que podrían acabar con los puntos ciegos que aún rodean a una de las mayores tragedias ocurridas en nuestras fronteras.

Los supervivientes del salto de Melilla denuncian que la Guardia Civil los golpeó y devolvió a Marruecos a personas heridas

A pesar de las críticas que giran en torno a la actuación española en la valla de Melilla y las últimas informaciones (publicadas por la BBC, El País y la Cadena SER) que contradicen la versión del ministro del Interior, su departamento rechaza la publicación inmediata del bruto de las imágenes captadas por las cámaras de la Guardia Civil y deja su difusión en manos del Congreso, sin aportar aún ninguna fecha concreta.

Grande-Marlaska accedió la semana pasada a mostrar las imágenes a los diputados que conforman la comisión de Interior del Congreso, pero se espera que los trámites parlamentarios retrasen la difusión de las imágenes, según afirman fuentes parlamentarias. El Ministerio solo ha mostrado dos minutos del total de los vídeos oficiales a un grupo de diputados durante su viaje a Melilla. Sus conclusiones alcanzadas, sin embargo, han aumentado aún más las dudas sobre la versión de los hechos aportada por Interior.

Cercado por las críticas, el ministro se ha mostrado este martes dispuesto a comparecer en el Congreso. Según ha asegurado Grande-Marlaska, aceptará que todos los grupos puedan ver “todas las pruebas gráficas o documentales sin editar” en el formato que “elijan”. Se trata de las mismas grabaciones que ya se han remitido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo.

Qué vieron los diputados

Los diputados de la comisión de Interior que viajaron a Melilla cuentan cómo, una vez allí, los responsables de la comandancia de la Guardia Civil les comunicaron que tenían órdenes expresas del ministerio para no permitir el acceso al paso fronterizo en el que se produjeron los hechos. La queja y la insistencia de portavoces como EH Bildu y ERC llevaron a los técnicos del departamento de Fernando Grande-Marlaska que formaban parte de la expedición a contactar expresamente con el ministro por teléfono. Una llamada tras la cual se acabaron dando instrucciones a los fuerzas de seguridad para que permitieran la entrada.

Coinciden todos los miembros de la comisión en que, a pesar de la brevedad del viaje, resultó de bastante utilidad. Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu admiten que los responsables de la Guardia Civil contestaron a todas las cuestiones que les fueron planteadas, mostrando mapas y planos de la zona y las imágenes de las cámaras de seguridad que el ministerio, por el momento, se niega a hacer públicas o a trasladar al Congreso. De la visita, los grupos parlamentarios extraen dos conclusiones: que al menos una parte de las avalanchas y de las muertes se produjeron en suelo español y que Marlaska mintió en sede parlamentaria cuando compareció para dar explicaciones de la tragedia de Melilla.

Tanto EH Bildu, como ERC y Unidas Podemos creen, por tanto, que siguen existiendo razones de sobra para impulsar una comisión de investigación en busca del esclarecimiento de unos hechos sobre los que, a pesar de las explicaciones recibidas, consideran que siguen quedando muchas sombras de dudas. No entienden, por ejemplo, por qué no se activaron los protocolos de emergencias sanitarias ante una situación tan grave teniendo en cuenta, además, que muchos de los equipos de la ciudad autónoma estaban además a escasos cien metros de la zona y no actuaron, según la información trasladada a los integrantes de la comisión.

“Tampoco sabemos todavía el número de muertos ni de heridos o dónde están enterrados. No sabemos si las familias han sido informadas”, dice uno de los diputados que viajó este lunes a la ciudad autónoma, que añade: “Si ha habido muertos y heridos en territorio español, la competencia judicial es española. ¿Por qué no hay un procedimiento abierto en España?” Se pregunta. EH Bildu, ERC y Unidas Podemos siguen adelante con su intención de impulsar una comisión de investigación en el Congreso con el objetivo de “saber qué pasó para que no se repita jamás”.

Según dos informaciones publicadas en El País y la Cadena Ser, que han visto las imágenes grabadas por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil -vídeos que aún no han visto los parlamentarios-, la avalancha en la que varias personas quedaron inconscientes aplastadas unos encima de otras sucedió en suelo español, algo que sigue negando el Ministerio del Interior. Las grabaciones, apuntan ambos medios, demostrarían que los migrantes no recibieron asistencia sanitaria ni en Melilla ni en Marruecos.

Fuentes de Interior niegan de forma tajante que la avalancha se produjese en suelo español. Según defienden, el momento más dramático, en el que presumiblemente se produce la mayoría de fallecimientos, tiene lugar en una “la zona operativa de Marruecos”, en un punto donde la Guardia Civil se encontraba “a decenas de metros y sin visibilidad” por una “decisión táctica de los GRS (antidisturbios), no política”. El Ministerio también niega que se produjesen devoluciones de personas gravemente heridas. Esta versión ha sido cuestionada por los testimonios de los supervivientes, recogidos por elDiario.es y otros medios; por el visionado preliminar de las imágenes ofrecido a los diputados en la ciudad autónoma; y por las últimas informaciones de los medios que han tenido acceso a una parte de las grabaciones realizadas por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil.

El PP pide dimisión

El Partido Popular también se ha lanzado contra el ministro de Interior, de quien ha pedido la dimisión o que sea destituido por Pedro Sánchez. El 'número tres' de Feijóo, Elías Bendodo, aseguró este martes en un acto sectorial sobre educación que el partido está “cada vez más” preocupado.

Bendodo confirmó que representantes del PP ha visto las imágenes de lo ocurrido en la valla de Melilla y que, efectivamente, parte de la tragedia ocurrió en territorio español, tal y como han afirmado otros diputados. “Si se han trasladado cadáveres de España a Marruecos, como hemos podido comprobar en las imágenes y que el ministro ha dicho que no era así cuando lo hemos visto todos, el PP reclama a Sánchez el cese del ministro del Interior. Mejor hoy que mañana”.

El PP se guarda, eso sí, su posición sobre la comisión de investigación planteada por Unidas Podemos junto a aliados del Gobierno de coalición y que el PSOE rechaza. Fuentes parlamentarias del PP consultadas por elDiario.es aseguran que, por ahora, insisten “en que comparezca Marlaska en el Pleno y en que se visualicen los vídeos en sede parlamentaria”. En la dirección del grupo que lidera Cuca Gamarra no se descartan otras iniciativas, tampoco apoyar la comisión de investigación, pero hasta que Feijóo no vuelva de su gira Latinoamericana no se tomará la decisión.

Como ya recogió elDiario.es y otros medios en el mes de junio, la cadena británica documenta también las devoluciones en caliente efectuadas por parte de la Guardia Civil y la violencia extrema de los agentes marroquíes. En un informe muy duro con el departamento de Grande-Marlaska, el Defensor del Pueblo ya afeó que 470 migrantes fueran devueltos a través de la frontera sin tener en cuenta las disposiciones legales y que el Ministerio del Interior no había compartido todas las cámaras de seguridad disponibles con los investigadores. Aun hoy el Defensor del Pueblo espera la respuesta porque, según aseguran, el departamento dirigido por Grande-Marlaska no ha enviado aún la totalidad de las grabaciones.

Los testimonios de varios supervivientes de la tragedia, recogidos por elDiario.es en junio, apuntan a que la Guardia Civil retornó a Marruecos a personas heridas, sin prestarles asistencia sanitaria previa, una acusación negada entonces por Interior. En uno de los vídeos analizados puede verse a un agente –aparentemente marroquí– devolviendo a un hombre en volandas desde la zona comprendida entre las dos alambradas fronterizas. Según los migrantes que intentaron saltar la valla sin éxito el día de la tragedia, entre las personas expulsadas de forma inmediata por España había menores, algo prohibido por la legislación internacional. Además, la mayoría de quienes fueron devueltos desde suelo español procedían de Sudán, cuyos nacionales suelen ser reconocidos como refugiados en España.