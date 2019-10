Los 104 migrantes del Ocean Viking desembarcarán en Italia después de once días

Los 104 migrantes que se encuentran a bordo del barco humanitario Ocean Viking, de las ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, y que se encuentra en el mar desde hace once días, desembarcará en la localidad italiana de Pozzallo, en la isla de Sicilia (sur), según ha informado este martes el Ministerio del Interior de Italia.

El ministerio que dirige Luciana Lamorgese ha explicado que la autorización se ha concedido después de que Roma haya alcanzado un acuerdo de reubicación de estas personas con Alemania y Francia, que se harán cargo de 70 de los rescatados.

El pacto de reubicación se basa en el acuerdo que Alemania, Francia, Italia y Malta alcanzaron en septiembre en La Valeta para gestionar los flujos migratorios solo del Mediterráneo central, según recoge el comunicado oficial.

La ONG SOS Mediterranée ha celebrado en las redes sociales que tras 11 días de espera en el Mediterráneo podrán pisar tierra.

UPDATE After 11 days stranded at sea, it was just announced that France, Germany & Italy found an agreement for the relocation of 104 people on #OceanViking & 90 people on #AlanKurdi.



