Francia, Italia, Alemania y Malta llegan a un principio de acuerdo para repartir migrantes rescatados

El reparto de los migrantes que entran en la UE es una tarea pendiente de definir en el último lustro, que está atravesado por los diferentes intereses de los países fronterizos y los que no lo son, y los países gobernados por derechas más o menos extremas y los que no.

Así, la salida del Gobierno italiano de la ultra Lega Norte está abriendo el camino a acercamientos. Parece que el nuevo Ejecutivo, con el PD (S&D) dentro, está enterrando el porti chiusi de Matteo Salvini a cambio de buscar aliados con los que gestionar los flujos migratorios.

En consecuencia, Italia ha acordado con Alemania, Francia y Malta una solución temporal para la distribución de los migrantes rescatados en peligro, según ha anunciado el ministro de Interior maltés, Michael Farrugia. Un acuerdo del que aún no han trascendido detalles, pero al que la UE ha pedido el apoyo de más Estados miembros. De alguna manera, es un acuerdo en que hay que ponerse de acuerdo para asumir una cuota de migrantes rescatados, si logran la cooperación del resto de Estados miembros en la reunión de octubre.

Welcome the positive outcome on temporary arrangements following disembarkation with FI, MT, IT, FR and DE in Malta today. I count on other Member States to join when we will discuss this at #JHA on 8/10. Progress is possible if there is political will. #migrationEU#EU2019FIpic.twitter.com/pJ3D07NXMd