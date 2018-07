La secretaria de Estado de Migraciones: "Cuando oí a Casado, oía a Aznar"

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha afirmado este lunes que el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, le recuerda a Aznar: "Cuando oí ayer a Casado, oía a Aznar", ha dicho en la cadena SER, refiriéndose a sus declaraciones sobre la imposibilidad de que haya "papeles para todos" los inmigrantes que cruzan la frontera española.

Rumí ha expresado su deseo de que se "abandone este discurso que lleva a la confusión" porque los españoles "somos solidarios" y con este discurso "solo se quiere alarmar y producir rechazo" refiriéndose tanto al Partido Popular como a Ciudadanos.

Preguntada por la expulsión durante el salto a la valla ceutí del jueves de 27 personas y sobre las promesas del Gobierno para eliminar las devoluciones en caliente, la secretaria ha valorado que "no eran en caliente porque no era suelo español" y se ha remitido a "las declaraciones del ministro" que aseguró que "se produjeron según la ley". "Las devoluciones nunca las hemos visto ajustadas a una política de inmigración seria y socialista", ha añadido. Pero ha comentado que tampoco le parece bien "atravesar la frontera y herir a los agentes y cuerpos de seguridad del estado, no es lo que me gusta", ha comentado sobre la veintena de guardias civiles heridos por quemaduras de una sustancia tóxica.

Rumí ha afirmado durante la entrevista que va a aumentar el número de desembarcos y rescates y que el Gobierno está pidiendo "a Europa ayudas económicas y de planificación. Estamos alertando a Europa de que tiene que haber una política común de inmigración. La Unión Europea se está jugando los pilares básicos por los que se creó".

Por último, ha destacado las buenas relaciones con Marruecos "que se habían perdido desde el gobierno del PP", según Rumí.