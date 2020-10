SOS racismo denuncia concentraciones racistas en barrios de Madrid: "En San Blas, ni un puto mena"

La ONG SOS Racismo Madrid ha denunciado la celebración de una concentración xenófoba en el madrileño barrio de San Blas. Los hechos se produjeron este martes, cuando alrededor de las siete de la tarde "una multitud de neonazis" –según ha expresado la organización en Twitter– llegó a la zona y comenzó a lanzar cánticos racistas.

"En San Blas, ni un puto mena", repitieron los manifestantes mientras caminaban, en alusión a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. Contra estos jóvenes, también gritaron: "Fuera menas de nuestros barrios". Según explica la organización, la acción promovida por individuos de ultraderecha fue impulsada a través de las redes sociales, donde hicieron llamamientos a los vecinos para salir a la calle a "defender al barrio y a su gente".

Consiguieron averiguar la dirección exacta del piso de acogida de los menores no acompañados y debajo de su ventana cantaron cosas como "Madrid será la tumba de los menas" pic.twitter.com/T6ssesEDeF — SOS Racismo Madrid #RegularizacionYa (@sosracismomad) 14 de octubre de 2020

SOS Racismo Madrid asegura que los neonazis –a quienes identifican como tal por llevar en sus pancartas lemas como "Fuerza y Honor" o por haber hecho el saludo que los caracteriza alzando el brazo– "consiguieron averiguar la dirección exacta del piso de acogida de los menores no acompañados y debajo de su ventana cantaron cosas como: 'Madrid será la tumba de los menas". La organización antirracista también alerta de que los asistentes no respetaron las medidas de seguridad sanitarias: no había distancia de seguridad y, según cuenta el colectivo en Twitter, algunos asistentes se encontraban con la mascarilla bajada.

Leeros el comunicado que hemos sacado para ver si podéis dejar de mentir. Os lo adjuntamos por si no sabéis encontrarlo. Nazis que van a apalear menores y salen escaldados. https://t.co/cP87AlrlZz pic.twitter.com/CDVqxlj4lW — San Blas Canillejas en lucha (@sbcenlucha) 14 de octubre de 2020

Tras la concentración impulsada por miembros de ultraderecha, la Asamblea antirracista de San Blas 'San Blas-Canillejas en lucha' explicó en un comunicado que este colectivo ya ha sufrido el acoso por parte de grupos neonazis en otras ocasiones. Esta plataforma expresa que los jóvenes "llevan semanas enfrentándose a todo tipo de acusaciones xenófobas y racistas, siendo falsa e intencionadamente acusados de todos los males ocurridos en el barrio". Ante los hechos del martes, manifestaron su apoyo a los jóvenes señalados: "Queremos que se sepa que los vecinos y vecinas mostramos apoyo hacia este grupo de niños, que es lo que al fin y al cabo son, menores en situación de desamparo". Como respuesta a esta actuación, esta plataforma vecinal han convocado este viernes una protesta "contra el fascismo y el racismo".