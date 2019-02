La CEOE mantiene su previsión de crecimiento económico en el 2,2 % para 2019

La CEOE ha mantenido en el 2,2 % su previsión de crecimiento económico para este año -la misma que el Gobierno- pese al menor dinamismo del consumo y la inversión debido al deterioro de las expectativas de los hogares y de algunos sectores.

Según destaca la CEOE en su Panorama Económico, la falta de Presupuestos Generales del Estado ha generado "incertidumbre política" en la economía española, lo que podría provocar dudas sobre el avance en la reducción del déficit.

No obstante, la CEOE opina que los fundamentos del proyecto de presupuesto no estaban planteados de forma adecuada para favorecer la actividad económica, al tiempo que la ausencia de nuevos presupuestos no debe representar un efecto directo negativo sobre el crecimiento para este año.

Añade que el aumento de la incertidumbre tanto a escala internacional -con el incremento del proteccionismo, las tensiones geopolíticas y el Brexit- y nacional -por la situación de Cataluña y el periodo electoral-, junto a la paulatina normalización de la política monetaria, "lastrarán el crecimiento en los próximos trimestres".

La CEOE prevé que la inversión seguirá mostrando una senda de desaceleración en 2019, en consonancia con un crecimiento más limitado de la demanda interna y de las exportaciones, en un entorno de mayor incertidumbre.

Respecto a la inflación, cree que en los próximos meses se mantendrá en tasas muy moderadas, cerca del 1 %, en un entorno de desaceleración económica y ausencia de presiones inflacionistas.