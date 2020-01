La CNMV recomendará que las cotizadas tengan "al menos" un 40% de consejeras

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) va a recomendar que a cierre de este año las empresas cotizadas tengan "al menos" un 40% de mujeres en sus consejos de administración, según ha anunciado este miércoles su presidente, Sebastián Albella.

En un encuentro con los medios de comunicación en la sede del organismo para explicar la modificación de determinadas recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas que el organismo va a sacar a consulta pública esta tarde, Albella ha explicado que en 2021 las empresas "deberán tener al menos un 40% de consejeras", "ya no como objetivo sino como regla sobre la que hay que explicar si se cumple o no".

Pero no será obligatorio: "Lo que decimos es que el sexo menos representado en el consejo tendrá que tener una representación mínima del 40%", aunque "seguirá siendo una recomendación", porque "lo más razonable" es que sea voluntario, ha dicho Albella, partidario de "no ser demasiado intrusivo" con las empresas.

"A la gente hay que dejarla organizarse", ha señalado el presidente de la CNMV, que ha asegurado que es "factible" que a finales de 2020 se haya alcanzado el 30% de consejeras que recomienda el actual código de buen Gobierno tras la "aceleración" de nombramientos de mujeres en los últimos meses.

En el caso de la alta dirección, que no pertenece al consejo, y en la como ha recordado Albella hay apenas un 16% de mujeres cuando esos órganos son "el vivero" del que se nutren los consejos de administración, la CNMV se limitará a recomendar políticas "que fomenten la presencia femenina". En este caso, sin porcentajes orientativos porque "nuestro ámbito es el consejo". La modificación no ha sido consultada con el Gobierno que acaba de conformarse.

Política de comunicación

La actualización del actual código de Buen Gobierno que aprobó en 2015 la CNMV con su anterior presidenta, Elvira Rodríguez, también incluirá por primera vez la idea de que las empresas cuenten con una política general de comunicación e información financiera a través de medios de comunicación, incluyendo redes sociales u otras vías, de la que "los consejos se tienen que dar por aludidos", ha dicho Albella.

Una propuesta que llega tras un polémico tuit publicado el año pasado por la presidenta del Santander, Ana Botín, en relación con la refinanciación del grupo de supermercados Dia. La CNMV publicará "en breve" un documento con orientaciones al respecto.

Asimismo, la propuesta busca una "clarificación" de la recomendación de que las indemnizaciones por despido no excedan de dos años, dado que muchas cotizadas añaden a ese blindaje un año más de compensación para no fichar por otra empresa (cláusula de no competencia).

Se trata de "dejar claro que todo aquello que no haya sido ya consolidado como algo a lo que se tiene derecho en el momento de la extinción de su relación con la sociedad" deberá estar dentro de ese tope de dos años y, en caso contrario, explicar por qué no es así.

El documento también incluye modificaciones relativas a las actuaciones de los consejeros en relación a conductas irregulares de las empresas tras el escándalo Villarejo, que ha salpicado a buena parte del Ibex 35.

Actuar aunque haya un procesamiento

Las cotizadas tendrán que referir las actuaciones de su consejo ante situaciones graves que afecten a un miembro de ese órgano y puedan afectar a la reputación de la sociedad sin necesidad de que, como ahora, se haya dictado auto de procesamiento o juicio oral. "El consejo tiene que considerarse interpelado con independencia de que haya auto de procesamiento", ha explicado Albella.

Además, el consejo deberá analizar la eventual dimisión de un consejero cuando se trate de situaciones que "tengan que ver con la actuación dentro o fuera de la compañía".

El documento también apuesta por reforzar el papel de la comisión de auditoría para que atienda especialmente a ese tipo de materias; aboga por reforzar la información relacionada con posibles conflictos de interés derivados de la relación entre las matrices y sus filiales cuando ambas coticen, incluyendo aquellas cuya matriz cotice fuera de España (caso de Endesa y la italiana Enel).

Por último, se elimina la recomendación de que la comisión ejecutiva (la que más poder acumula) tenga una tipología de vocales equivalente a la del consejo de administración. De la réplica proporcional se pasa a que haya al menos dos consejeros externos y que al menos uno de ellos tenga la calificación de independiente.

El documento estará a consulta pública durante un mes y será examinado por el comité consultivo de la CNMV para que opine sobre su contenido. El objetivo es aprobar esta reforma en los próximos dos o tres meses para que puedan empezar a aplicarse en los informes de gobierno corporativo de 2021.