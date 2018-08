Fomento advierte a Ryanair de que debe pagar una compensación a los viajeros afectados por la huelga

Este viernes Ryanair afronta la mayor huelga de pilotos de su historia, sin que se conozca aún el número de viajeros afectados en España. Pero la compañía se niega a indemnizar a los pasajeros que han sufrido cancelaciones de vuelos durante las huelgas de sus trabajadores. La multinacional sostiene que "la cancelación de estos vuelos se debe a circunstancias extraordinarias, por lo que esta compensación no es aplicable", según explican a este medio fuentes de la compañía, que aseguran que cumplen con la legislación vigente.

Pero el Ministerio de Fomento no tiene la misma opinión. "La aerolínea está obligada a pagar compensaciones entre 250 y 600 euros por la cancelación del vuelo si no ha cumplido con unos requisitos relativos al tiempo de aviso de la cancelación y realizado una propuesta de transporte alternativo", informa el Ministerio en un comunicado. Responden a Ryanair que la cancelación de vuelos por una huelga de personal de la propia empresa "no es una circunstancia extraordinaria".

Desde Ryanair culpan de la situación a los trabajadores. "La compensación no procede cuando un sindicato está actuando de manera irrazonable y de una forma que está fuera del control de la aerolínea. Si pudiéramos controlarlo, no habría cancelaciones", defiende.

La organización de consumidores FACUA considera que la aerolínea debe compensar a todos los afectados y recuerda la normativa europea que recoge los derechos de los pasajeros a ser indemnizados en caso de cancelación o retraso de vuelo. "Ryanair ha enseñado sus cartas y ahora, la justicia tendrá que obligar a la compañía a cumplir la ley", indica Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

Sánchez considera que la actuación del Gobierno debería ser "más contundente" y se "tendrían que imponer unas multas de cuantías más elevadas", de esa forma "a Ryanair no le saldría tan rentable incumplir la ley", señala. Cuenta que en FACUA están en pleno proceso de trámite de las reclamaciones de algunos pasajeros afectados. "Si no obtenemos una resolución favorable denunciaremos por la vía civil", indica.

Fomento afirma que los inspectores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), "velarán por que se cumpla con lo establecido en el Reglamento europeo" que protege los derechos de los pasajeros. En caso de incumplir la normativa, los afectados pueden presentar reclamaciones ante el organismo. Si el informe de AESA tras analizar la reclamación es favorable al pasajero, este podrá solicitar vía judicial la indemnización por daños y perjuicios.

Derechos de los pasajeros afectados

Los pasajeros tienen derecho a la información, para ello, la compañía aérea debe entregarles un aviso detallando las condiciones de asistencia y compensación económica en función de la distancia del vuelo. Si el retraso es de 5 horas o más, el pasajero puede recibir el reembolso íntegro del billete.

En caso de cancelación, el pasajero puede elegir entre un transporte alternativo hasta su destino o la devolución del importe de su billete. La compañía está obligada a ofrecer plazas en vuelos de otras aerolíneas si es la opción más rápida, de acuerdo con lo recogido en el Reglamento europeo.

También tienen derecho de asistencia, la compañía tiene que darles comida y bebida suficiente o gestionar a los pasajeros afectados, si fuera necesario, una o más noches de hotel, así como el transporte hasta el alojamiento e incluso darles acceso al correo electrónico o teléfono si lo necesitan. Esta asistencia tiene que pagarla la compañía, que no puede pedirle al pasajero que asuma el coste y luego lo reclame, resalta Fomento.

Los afectados por la anterior huelga ya reclaman

En lo que se refiere a los más de 400 vuelos cancelados durante la huelga del 25 y 26 de julio, alrededor de 1.000 pasajeros que sufrieron los paros –a los que la aerolínea no les ha ofrecido ninguna alternativa ni indemnización– ya están tramitando una reclamación contra la multinacional irlandesa a través de la plataforma En Colectivo.

"Ryanair es una compañía sin rigor que engaña a los pasajeros", sostiene Diego Maraña, portavoz de En Colectivo. Cuenta que harán todo lo posible para demostrar los "daños morales" de los pasajeros derivados de las consecuencias de la huelga en los tribunales.