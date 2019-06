El juez desestima la querella de Dimas Gimeno contra el ex director de Seguridad de El Corte Inglés

El auto señala que la querella se concreta en el mero enunciado de sospechas recogidas en un escrito anónimo Respecto a la contratación de Mega-2 Seguridad, empresa vinculada a familiares del ex director de Seguridad, los magistrados indican que "no tiene carácter delictivo" ya que no se prueba que los contratos fueran por un valor superior al de mercado