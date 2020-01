Escrivá acentúa el carácter independiente de su ministerio con la elección de la exalcaldesa de Torrelodones como jefa de gabinete

El futuro ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha elegido como jefa de su gabinete a Elena Biurrun (Madrid, 1974), exalcaldesa de Torrelodones durante los últimos ocho años, como vía para profundizar en el carácter independiente de su ministerio.

Abogada de profesión, Biurrun entró en política como respuesta a 24 años de Gobierno del PP en Torrelodones, los problemas de alcantarillado de la localidad y a una operación urbanística que se planteaba en una zona protegida de este pueblo madrileño donde se pretendía construir un centro comercial, 1.350 viviendas y un campo de golf.

La nueva jefa de gabinete primero creo una asociación vecinal en 2007 para, en 2011, ya como partido político, Vecinos de Torrelodones, acabar con décadas de alcaldes populares. Ganó con mayoría absoluta dos elecciones consecutivas convirtiéndose en la primera alcaldesa de la ciudad. Ahora ha tenido que abandonar todos sus cargos en el partido que montó para acceder al cargo público que le ha encomendado Escrivá.

Nada más llegar al cargo se recortó el sueldo y renunció al coche oficial. Como alcaldesa hizo una apuesta clara por los barrios de Torrelodones, mejoró los servicios del Ayuntamiento con especial cuidado de la atención y la respuesta a las quejas de los vecinos, consiguió que el Ayuntamiento entrara en el accionariado del Canal de Isabel II para facilitar la solución de los problemas de alcantarillado y acabó con el proyecto urbanístico por la que decidió movilizarse. Para aumentar el dolor de cabeza de los políticos del PP en Torrelodones, logró superávit en las cuentas del consistorio durante varios años.

Biurrun siempre ha asegurado que en su partido había vecinos del pueblo de todas las tendencias políticas unidos para solventar los problemas de Torrelodones. Durante los ocho años de su mandato se ha tenido que enfrentar a numerosas demandas de promotores urbanísticos, políticos del Partido Popular y alguna del PSOE, aunque todas han sido archivadas, la última hace poco días.

No solo han sido objeto de ataques en los tribunales. Un concejal del PP trató de chantajear a Biurrun para que su partido no se presentara a las últimas elecciones municipales de mayo de 2019. "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada. Si esa silla que queremos, en lugar de pelearnos para que te levantes dices pues ya me iba..." son las palabras del edil Ángel Viñas en un audio que publica la Cadena SER. Viñas terminó dimitiendo y Vecinos de Torrelodones volvió a ganar las elecciones.

Madre de dos hijos de su primer matrimonio, a su actual pareja, Santiago Fernández (tiene tres hijos de su anterior pareja) lo conoció en su partido y fue concejal de Urbanismo. Tras dejar el Ayuntamiento después de ocho años como alcaldesa Biurrun entró el pasado julio como directora adjunta en la compañía de comida ecológica PlenEat, que además de las responsabilidades en su anterior partido también tendrá que dejar para convertirse en jefa de gabinete del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.