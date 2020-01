Pedro Sánchez presenta el Gobierno de coalición: "Hablará con varias voces pero siempre con una misma palabra"

Pedro Sánchez ha presentado el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos del que ha destacado que tendrá una "actitud dialogante" y ha repetido que trabajará con un "método activo, resuelto y ejecutivo". El presidente electo, cuyo Gobierno tomará posesión este lunes, ha asegurado que "hablará con varias voces pero siempre con una misma palabra" siempre bajo la perspectiva "progresista", según ha enfatizado. "No hay nada más progresista que dialogar", ha dicho el presidente, que prevé reunirse con Quim Torra en las próximas fechas para empezar a encauzar el "conflicto político" en Catalunya. Sánchez ha dado por hecho que la situación jurídica del actual jefe del Ejecutivo catalán no se va a resolver en el plazo más inmediato.

Consciente de lo novedoso de un Gobierno de coalición, Sánchez ha afirmado que "tendrá que recorrer un camino nuevo que va a servir de referencia al futuro y que pone a la política española en la misma senda que a la política europea". Así, ha asegurado que se formarán mayorías a través del "diálogo, el entendimiento y la convivencia de familias políticas distintas en un Gobierno plural, pero con un firme propósito de unidad".

"Se va a nutrir de ideas plurales pero va a a caminar en una sola dirección", ha enfatizado Sánchez, que una vez levantados los vetos a la entrada de miembros de Unidas Podemos justo al día siguiente de las elecciones ha defendido el perfil de todas las incorporaciones al gabinete: "Son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia".

En una conversación informal con periodistas tras su declaración, Sánchez ha admitido que a lo largo de la legislatura se producirán los roces propios de una coalición, pero le ha restado importancia: "Si fuésemos lo mismo estaríamos todos en el mismo partido".

Sánchez ha reconocido que el Gobierno es más numeroso que los anteriores -con 22 carteras-: "Refleja la voluntad de construir un Gobierno de acción, ejecutivo, con competencias muy precisas, muy tasadas, y con en el que las grandes prioridades de España tengan voz directa en el Consejo de Ministros". En ese punto ha defendido la separación de las áreas de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de que uno se centre en el nuevo marco laboral y el otro en impulsar un nuevo Pacto de Toledo.

También ha enfatizado el refuerzo del perfil económico de los miembros del Ejecutivo con el fin de hacer frente a los "retos" que España tendrá por delante. Además, ha explicado que las grandes "transformaciones" de las que habló en su discurso de investidura -crecimiento económico, justicia social, transición ecológica y el reto demográfico- estarán representadas en las cuatro vicepresidencias. En el caso de Igualdad, cuyas competencias pasan de Carmen Calvo a Irene Montero ha asegurado "impregna la integridad del nuevo Gobierno" además de contar con un departamento propio.

El líder socialista no informó a sus socios de coalición de que habría cuatro vicepresidencias en vez de tres, que era la creencia de los de Pablo Iglesias, pero ha asegurado que no ha supuesto ningún percance con sus aliados. "La negociación con Podemos siempre ha sido muy clara, negociamos la estructura que incorpora a Podemos al Gobierno -ha dicho en la conversación informal con periodistas-. Con Pablo, cuando hemos hablado de estos temas no ha habido ningún problema".

Frente a la dura oposición que aventuran en Moncloa, Sánchez ha defendido "una España de convivencia y no una España de discordia o de sobreexcitación": "Los ciudadanos nos piden una España cimentada en el acuerdo y no una España abonada al insulto y a la descalificación".

Sánchez ha comparecido en Moncloa después de que en los últimos días se haya ido comunicando la composición del futuro Gobierno de coalición. Este domingo le ha comunicado al rey la estructura definitiva, aunque fuentes gubernamentales aseguran que le ha ido informando de cada nombramiento según se iba dando a conocer. Al comenzar su intervención, Sánchez ha agradecido la labor que han desempeñado los ministros que salen del Gobierno (Luisa Carcedo, Magdalena Valerio, Dolores Delgado y José Guirao). "Cada etapa política reviste nuevas circunstancias, exige también de nuevos perfiles y esa es la única razón que explica los relevos que se han producido", ha justificado.

Este lunes está previsto que los miembros del Ejecutivo tomen posesión en Zarzuela a las 10 horas. A partir de entonces, se producirá el tradicional intercambio de carteras en los distintos ministerios a lo largo del día. El primer Consejo de Ministros bipartito se celebrará el martes para poner en marcha las primeras medidas y comenzar con la designación de los altos cargos. El gabinete volverá a reunirse el viernes.