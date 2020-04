España se aleja de Italia y se acerca a Francia en la batalla por un fondo de recuperación del coronavirus ante Alemania y Holanda

Mientras el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, reiteraba este lunes por la noche su oposición al empleo del fondo de rescate en la crisis del coronavirus por el estigma que le acompaña, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Caviño, lo daba por bueno antes de entrar en la videoconferencia del Eurogrupo, cuyo inicio iba con una hora de retraso.

"MES no, Eurobond sicuramente sì"

Il premier #Conte in diretta da Palazzo Chigi#StaseraItaliapic.twitter.com/lnoIR3zMNX — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 6, 2020

Así, la alianza italoespañola que había operado en la última cumbre de líderes europeos parece difuminarse en las horas cruciales para definir cómo reaccionan los 27 en su conjunto ante la crisis del coronavirus en un primer momento y cómo diseñan el plan de recuperación. Y se refuerza la posición con la Francia de Emmanuel Macron, que plantea un fondo mutualizado de recuperación de hasta el 3% del PIB europeo –el presupuesto de la UE, el Marco Financiero Plurianual para 2021-2027, es de en torno al 1%–.

Italia entiende que el MEDE, el fondo de rescate, aquel que en la crisis financiera iba de la mano de la Troika, decretaba sacrificios económicos y enviaba a los hombres de negro a intervenir las cuentas de los países, es un instrumento inadecuado en estos momentos por el estigma que le acompaña. Eso sí, Conte ha ido metiendo y sacando al MEDE de la ecuación, y el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, ya ha dicho que no hace falta llamar ahora a la Troika.

Pero Italia no se termina de fiar porque, por lo que se sabe, una parte del MEDE, que tiene hasta 410.000 millones para prestar, puede ir sin más condiciones que emplear el dinero prestado para el coronavirus. Pero hay otra parte, que supondría el 2% del PIB de cada país –25.000 millones para España y 36.000 millones para Italia– que sí podría tener.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha afirmado: "España se financia bien en los mercados, no tiene necesidad de acudir al MEDE". Es decir, es un dinero que los países no van a coger salvo que no tengan más remedio, por las connotaciones que lleva consigo. Y, como España piensa que no lo necesitará –entre otras cosas, por el casi billón de euros destinado por el BCE para contener las primas de riesgo comprando deuda de los países–, acepta la participación del MEDE en la respuesta al coronavirus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado, ya allanaba el camino a que España cogería lo que se está proponiendo en el Eurogrupo: "Desde luego el que podamos alumbrar un fondo de desempleo europeo complementario a la prestación por desempleo que nosotros tenemos en nuestros países, y que hemos defendido desde un gobierno progresista como el español, sin duda alguna será un éxito. El que podamos volcar todos los recursos de los fondos estructurales, sin condicionalidad, en aquellos países que teníamos asignados esos fondos estructurales, pues será también una gran noticia. El que podamos establecer líneas precautorias en el mecanismo de estabilidad económica, sin ningún tipo de condicionalidad, será también una extraordinaria medida".

¿Eso qué siginifica? Que España se dispone a aceptar el paquete de primeras medidas: unos 240.000 millones del MEDE para préstamos a los países; unos 200.000 millones en avales del Banco Europeo de Inversiones para las empresas y 100.000 millones en el reaseguro de desempleo, el SURE, para ERTEs y ayudas a autónomos.

Para, después, una vez fuera de la estela Italiana del rechazo al MEDE, se colocaba al lado de Emmanuel Macron, quien defiende un fondo común y mutualizado de la UE de hasta el 3% del PIB de la UE: "Pero que nadie se equivoque, el Gobierno de España va a trabajar, va a defender y nunca va a renunciar a los eurobonos, porque eso es solidaridad, eso es Europa y desde luego la determinación del Gobierno de España en esto es total y absoluta".

Y, eso sí, mientras que Alemania, a diferencia de Holanda o Austria, relaja las exigencias del MEDE, en ningún caso acompaña la petición de bonos ni de mutualización de ningún tipo de deuda.

Calviño insistía antes del Eurogrupo: "Queremos una unión fiscal que complemente la unión monetaria para shocks como los que estamos viviendo, y la emisión conjunta de deuda. Da igual que se llamen eurobonos, coronabonos, mecanismo dentro o fuera del Marco Financiero Plurianual... Es secundario, lo importante es estar unidos en los mercados financieros para que le economía se recupere sin aumentar las divergencias. Estamos trabajando en mecanismos de mutualización, con un vehículo nuevo o en el MFF para un fondo de recuperación económica".