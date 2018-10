Experto National Geographic: Colombia tiene potencial para turismo sostenible

El editor de turismo de National Geographic, Costas Christ, considera que Colombia es uno de los países con más potencial para desarrollar una industria turística fuerte que compita en el mercado mundial, pero recalcó que este crecimiento debe hacerse de forma sostenible.

Así lo manifestó Christ en una entrevista con Efe en Yopal, capital departamental de Casanare, donde explicó a empresarios colombianos y extranjeros cómo el turismo sostenible está cambiando el sector, durante la sexta edición del ProColombia Nature Travel Mart (PNTM), que finaliza este viernes.

"Colombia está muy bien posicionada en términos de turismo, es uno de los lugares más biodiversos del planeta, una de cada diez especies del mundo está aquí, tiene una diversidad geográfica impresionante y una cultura tradicional muy rica que todavía no es explotada de la mejor manera", señaló el estadounidense.

Christ resaltó que en los últimos 30 años el ecoturismo y el turismo sostenible se han popularizado y ganado muchos adeptos alrededor del mundo como consecuencia del maltrato que los seres humanos dan a la naturaleza.

"Países de todo el planeta se están sumando para hacer de esta industria una con conciencia, una en la que no se siga maltratando al medioambiente, una en la que tanto extranjeros como locales aprendan a valorar la naturaleza", aseguró.

Para desarrollar un turismo sostenible se deben tener en cuenta tres pilares, los cuales Christ considera "fundamentales".

El primero está relacionado con las prácticas ambientales, "todo debe ser lo más verde posible", y el segundo es "la preservación de las herencias culturales y naturales", en el que el editor dice que Colombia "lleva la delantera frente a otros países latinoamericanos".

La última base que el país necesita edificar son "los beneficios económicos, tanto locales como nacionales", que deja el sector turístico, que a su juicio es en el que Colombia debe trabajar más.

"Para que este pilar se cumpla, las comunidades locales deben estar involucradas y beneficiarse de alguna forma de las prácticas turísticas", agregó.

Aunque todavía falta mucho para llamar a toda la industria turística del país "sostenible", Christ aplaudió "el trabajo y el avance que ha tenido Colombia" en temas de sostenibilidad y añadió que "en los últimos seis u ocho años el Gobierno ha trabajado duro para desarrollar esta industria y ha hecho de su crecimiento una prioridad".

De igual forma, se refirió a la entrada de Colombia este año en las listas de los mejores destinos turísticos de importantes medios dedicados a la industria como National Geographic, The New York Times y Travel and Leisure, entre otros.

"No es nada raro, Colombia merecía hacer parte de ese listado desde hace mucho tiempo, pero debido al conflicto armado no había sido posible. Muchos de los lugares más hermosos del país no podían ser visitados por presencia de grupos guerrilleros", indicó Christ.

El experto, que lleva más de diez años trabajando y relacionándose con el turismo, el medioambiente y la cultura colombiana, espera que el país siga creciendo en dirección al desarrollo de la conciencia turística.

"Si Colombia logra hacer del turismo sostenible la base de su industria turística, estoy convencido de que puede llegar a estar entre los primeros destinos turísticos del mundo, no se les olvide que tienen con qué hacerlo", concluyó Christ.

Al Nature Travel Mart, organizado por ProColombia, entidad que promueve las inversiones, las exportaciones no tradicionales, el turismo y la marca país, asisten unos 70 empresarios de 23 países, algunos tan distantes como Finlandia, India, Corea del Sur y Suecia, para hacer negocios con compañías locales.